【雨後彩虹】大埔老夫妻雨中漫步放閃　伯伯行動不便堅持為老伴撐傘

▲ 大埔一對老夫妻在雨中漫步放閃，伯伯行動不便仍堅持為愛妻撐傘。

每一對夫妻都希望感情能經歷風雨，但有幾多對夫妻真正打風都打唔甩？本港近日降雨不斷，但在惡劣天氣下仍有很多愛的畫面。日前在大埔，一名左手持枴杖、行動不便的伯伯，仍用右手為愛妻撐傘，寧願自己被雨淋中，此情此景被女途人拍下來，並上載到社交群組分享，引來大批網民讚好，紛紛表示：「係愛呀！」

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該名女途人在「大埔 TAI PO」facebook群組分享一張照片，指自己經過大埔廣福坊時，見到該名行動不便的伯伯，「身體一直向前傾遮婆婆」，笑稱兩人「離晒譜，通街放閃」，感到「Sweet爆又妒忌」。

從相片中可見，一頭白髮、身形肥胖的伯伯左手持枴杖，右手為老伴撐傘擋雨，自己則有半個身被雨淋中，可見他對老伴相當關愛。

網民讚真愛

帖文及照片引來大批網民讚好，並大讚畫面溫馨，「係愛呀」、「咁甜會蛀牙㗎」、「擔咗幾十年啦」、「祝白頭到老身體健康」，但有網民則搞笑謂：「首先要肯定個女的是否佢老婆先」、「妳把遮好重妳自己拎返」、「好明顯係老婆行得快，呀伯遮唔晒」等。

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年輕情侶上車頂撐傘守護

年輕人在風雨中亦表現出感人愛情，在剛過去的周五（8日）晚暴雨開始之時，多區均出現塞車或有車死火塞在路上，有駕私家車的情侶因為水浸被圍困而無法駕駛，遂坐上車頂撐起雨傘相互守護，等待救援，有人將這個浪漫的時刻拍下。

男事主雖然被困，但仍然從容面對，覺得應該先救有需要的人，「唔嚴重，救咗其他更加有需要嘅人先啦」，令人窩心。

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責任編輯：林綺玲