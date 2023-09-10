【黑雨水浸】陳國基：本港整體恢復基本正常運作　明日上班上課大致沒問題

▲ 政務司司長陳國基。（資料圖片）

本港近日受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，政務司司長陳國基今午（10日）聯同相關部門代表舉行聯合記者會，交代政府最新工作情況。

陳國基表示，在通力協助下，本港整體已經恢復基本正常運作，明日上班上課大致沒問題，又指，運輸署明日會啟動緊急事故交通協調中心，密切監察交通及公共運輸服務情況。

發展局局長甯漢豪表示，暴雨共造成60宗水浸事故，現已全部清理完畢，但因仍有下雨，故有零星積水個案，相信很快能處理好。至於山泥傾瀉則接獲75宗報告，其中54宗已經完成檢視，有19宗曾經需全面封路，大部分已經全面及局部解封，而要疏散民居的則有6宗，全涉及低矮構築物，涉及20多人。

甯漢豪又稱，香港是山多的地方，也處於有颱風入侵的地帶，渠務和斜坡管理工作多年前已經開展，指現時標準為世界前列亦合乎國際標準，指即使發生機率500年一次的暴雨，水浸及山泥傾斜的情況均可控，反映在這方面有一定底氣。她又表示，氣候變化是全球均要面對的問題，局方已經超前部署，提到渠務署去年已經開始研究，假設未來若干年有極端天氣，渠務系統要有什麼安排，有關研究預計明年下旬完成。

教育局副局長施俊輝表示，共10間學校因要進一步善後和清理，明日不能進行面授課，將以網課替代。

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記者:黃小冰