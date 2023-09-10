【黑雨水浸】陳國基：本港整體恢復基本正常運作　10間學校明日未能恢復面授課

▲ 政務司司長陳國基。（資料圖片）

本港近日受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，政務司司長陳國基今午（10日）聯同相關部門代表舉行聯合記者會，交代政府最新工作情況。

陳國基表示，在通力協助下，本港整體已經恢復基本正常運作，明日上班上課大致沒問題，又指，運輸署明日會啟動緊急事故交通協調中心，密切監察交通及公共運輸服務情況。

運輸及物料局局長林世雄表示，路政署已經清理80條因水浸、路陷、山泥傾瀉等堵塞的道路，目前仍有6條道路未重開，除了耀興道，其他5道路均可在明日上班上學時間開放至少一條行車綫，而耀興道則因山泥傾瀉面積大、較為嚴重，政府正制定施工方案，會全力復修，有3條巴士綫服務經過改道後，可接載耀東邨居民出入。鐵路方面，則除黃大仙站個別出口因水浸仍要關閉外，其餘服務已經大致回復正常。

發展局局長甯漢豪表示，暴雨共造成60宗水浸事故，現已全部清理完畢，但因仍有下雨，故有零星積水個案，相信很快能處理好。至於山泥傾瀉則接獲75宗報告，其中54宗已經完成檢視，並已建議有關部門需要採取的跟進工程，有19宗曾經需全面封路，大部分已經全面及局部解封，而要疏散民居的則有6宗，中一宗較大型是茶果嶺村，其餘全涉及低矮構築物，包括紅山半島，涉及20多人。



甯漢豪又稱，香港是山多的地方，也處於有颱風入侵的地帶，渠務和斜坡管理工作多年前已經開展，指現時設施維護和建設標準是在國際水平，甚至是世界前列，指是次即使發生機率500年一次的暴雨，水浸及山泥傾斜的情況均可控，反映在這方面有一定底氣。她又表示，氣候變化是全球均要面對的問題，局方已經超前部署，提到渠務署去年已經開始研究，假設未來若干年有極端天氣，渠務系統要有什麼安排，有關研究預計明年下旬完成。

教育局副局長施俊輝表示，共10間學校因要進一步善後和清理，明日不能進行面授課，將以網課替代。

另外，被問到紅山半島受山泥傾瀉影響的獨立屋是否有潛建以及當局會否撿控，甯漢豪表示，紅山半島暫時有3間獨立屋受影響，初步調查仍未72號涉嫌潛建，強調執管工作一定會開展，但現時首要是顧及斜坡及市民安全，要先維護和修復斜坡，當局將安排承建商未來幾天噴石屎鞏固斜波。至於遷建物是否引發山泥傾瀉的主因，則要由專業人士調查後才可得知。

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記者:黃小冰