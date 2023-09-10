【流行都市】宋芝齡寧單身不為金錢出賣愛情　公開三大擇偶條件安德尊中幾多項？

▲ 宋芝齡的三大擇偶條件，安德尊中幾多項要求呢？

「大王」安德尊（原名秦錦添）與宋芝齡合作主持TVB節目《流行都市》，二人不時在鏡頭前互窒大晒花槍，鏡頭後亦被拍撓手行街，過從甚密，外界一直視他們為一對。

【流行都市】安德尊宋芝齡中式禮服婚照曝光 網民心碎：女神真的同大王...

前日（9月8日）宋芝齡上載多張與安德尊穿上中式婚宴禮服的照片，令一眾網民誤以為這對歡喜冤家終成眷屬，秘密結婚，實情只是為《流行都市》進行拍攝。

雖然如此，但不少網民大讚「大王」與宋芝齡十分匹配，希望他們真的能牽上紅線，成為一對。

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【流行都市】宋芝齡靠營商+炒輪變富婆 不會為錢出賣愛情：金錢堆砌出來的感情不長久【有片】

不為金錢出賣愛情

現年44歲的宋芝齡仍為單身貴族，早前接受TOPick專訪時，大談對愛情觀的看法。

雖然宋芝齡自認愛錢，但說到愛情跟麵包的決擇，她也以感情行先：「用金錢堆砌出來的感情不長久，最多得一兩年。」她覺得香港女性以感情為先：「韓國女人婚後全職湊仔，香港女人嫁去韓國後，反而是夫婦一起賺錢，港女相對是較強勢。」

▲ 究竟會不會戲假情真呢？（IG圖片）

對於跟安德尊的鬧得㷫烚烚的緋聞，宋芝齡強調二人屬好朋友關係：「9成人都知道是假，大家是好朋友，跟其他同事如一家人，但私下很少約出來見面，始終各自有家庭。」

問到「大王」是否也有時，她直言：「聽聞是吧。」不知道此話是否有玄機呢？

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宋芝齡亦有分享三大擇偶條件，直言要看對方是否體貼和浪漫。而更重要的是，對象要夠大方，她直言接受不到太孤寒的男人。

她說：「你很富有但一蚊也不給我，死得啦。又並非要揮霍，至少男人對女友有誠意的話，該花就得花，老人家常說：『褲袋得10蚊，只給你1蚊抑或給9蚊』，已是很大分別。（你會點揀？）當然要9蚊啦。」

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