【香港小姐2023】港姐北上深圳領獎　王怡然疑怕回內地突然「潛水」

《2023香港小姐競選》早前圓滿結束，得獎佳麗包括冠軍莊子璇、季軍王敏慈及友誼小姐姜依宁在今日（9月10日）到深圳出席大會指定專用后冠贊助商的頒獎活動，可是亞軍王怡然卻沒有現身。

王怡然奪亞軍不久被爆父母於內地經營補習社騙財達千萬，且捲款潛逃至香港，即使她的父親王召軍發道歉信救女，卻反火上加油，被揭以月租3萬多元為愛女在港租屋，網民鬧爆有錢租屋卻不還錢，直指王怡然不配港姐亞軍之位。

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王怡然未有北上

而近日港姐三甲莊子璇、王怡然、王敏慈及友誼小姐姜依宁不斷在港出席贊助商的頒獎活動，而王怡然除其中一次領獎有受訪並以爆喊收場外，之後每次出席領獎活動都拒絕訪問，並且她近期身形明顯比之前瘦削、容貌憔悴。

儘管如此，王怡然都一一出席領獎活動，可是今次要到深圳領獎卻「潛水」。

▲ 王怡然在8月底出席領獎活動時，在受訪中途突然爆喊。

但其實在未決賽之前，今屆一眾港姐在7月底曾到廣東出席親善活動，可是當時王怡然卻未有隨團出發，事後更因此引來退選疑雲。

不過她當時解釋因家人傳染中招故此有隨團上廣州，但當其父母欠債事件爆出後，被推測她或是怕有苦主上門示威，故此缺席。而今次要北上到內地領獎，王怡然也是缺席。

而今屆后冠是全新設計，后冠保留香港小姐標誌外，兩邊採用波浪弧形設計，以鑽石鑲嵌再配以紅寶石製造，冠、亞、季軍三個后冠總值3,000,000元；而友誼小姐獲贊助商頒贈紅寶石戒指，價值港13,800元。

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