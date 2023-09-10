【馬季開鑼】新馬季沙田馬場開鑼　展出本地藝術家賽馬壁畫吸引馬迷打卡

▲ 新馬季今日（10日）於沙田馬場開鑼。（馬會提供圖片）

新馬季今日（10日）於沙田馬場開鑼，開鑼日賽事吸引大批馬迷踴躍入場觀賽，現場氣氛熾熱。賽馬會主席利子厚主持開幕儀式，敲響巨型銅鑼，並為醒獅點睛，象徵新馬季展開。其中，馬場新增多個「打卡點」，包括展出本地年輕藝術家杜海銓及其團隊創作的5幅手繪巨型壁畫，展現香港賽馬及馬術運動的獨特一面。

新馬季開鑼儀式在沙田馬場的馬匹亮相圈舉行，現場設醒獅匯演，並由馬會主席利子厚主持醒獅點睛儀式，敲響巨型銅鑼，標誌着新馬季展開。一眾騎師亦親自出席開幕典禮，祝願馬迷於新馬季馬運亨通。同時，馬場內亦特別設有寓意幸運的銅鑼陣，讓馬迷在入場時敲打銅鑼，寓意新馬季好運連連。

新馬季將會舉行88個本地賽日，當中包括上演12場國際一級賽。而今日的開鑼日亦編排了10場本地賽事，焦點是第4場的「香港特區行政長官盃」，賽事由「維港智能」輕鬆勝出。

另外，沙田馬場的投注大堂及馬匹亮相圈觀眾席新增了多個「打卡點」，吸引馬迷拍照留念，包括本地年輕藝術家杜海銓及其團隊，以「賽馬‧香港」為主題，在沙田馬場創作了5幅手繪巨型壁畫，展現香港賽馬及馬術運動的獨特一面，並顯示賽馬運動已融入豐富香港文化及歷史元素。

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責任編輯：梁凱婷