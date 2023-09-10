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【馬季開鑼】新馬季開鑼逾3.6萬人入場　總投注額近13億較去年跌8%

社會 19:47 2023/09/10

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新馬季今日（10日）於沙田馬場開鑼。（馬會提供圖片）

新馬季今日（10日）於沙田馬場開鑼，開鑼日賽事吸引大批馬迷踴躍入場觀賽，現場氣氛熾熱。開鑼日總投注額有近13億港元，較去年下跌8%；總入場人數亦超過3.6萬人。賽馬會主席利子厚主持開幕儀式，敲響巨型銅鑼，並為醒獅點睛，象徵新馬季展開。其中，馬場新增多個「打卡點」，包括展出本地年輕藝術家杜海銓及其團隊創作的5幅手繪巨型壁畫，展現香港賽馬及馬術運動的獨特一面。

馬會行政總裁應家柏指，開鑼日投注額較去年下跌8%，主要原因是近日惡劣天氣下，馬匹有數天無法如常到跑道操練，令賽事的參賽馬匹數目較上季同日減少超過3成。但他指，草地跑道狀況仍保持一流水平，放諸世界如遇相若天氣，沒有其他馬場的跑道可以有此表現。他又感謝團隊克服重重挑戰，維持場內熾熱氣氛，對於天氣不穩下仍吸引逾36,000人入場感到滿意，並指當中有7%至8%為內地旅客。

新馬季開鑼儀式在沙田馬場的馬匹亮相圈舉行，現場設醒獅匯演，並由馬會主席利子厚主持醒獅點睛儀式，敲響巨型銅鑼，標誌着新馬季展開。一眾騎師亦親自出席開幕典禮，祝願馬迷於新馬季馬運亨通。同時，馬場內亦特別設有寓意幸運的銅鑼陣，讓馬迷在入場時敲打銅鑼，寓意新馬季好運連連。

新馬季將會舉行88個本地賽日，當中包括上演12場國際一級賽。而今日的開鑼日亦編排了10場本地賽事，焦點是第4場的「香港特區行政長官盃」，賽事由「維港智能」輕鬆勝出。

另外，沙田馬場的投注大堂及馬匹亮相圈觀眾席新增了多個「打卡點」，吸引馬迷拍照留念，包括本地年輕藝術家杜海銓及其團隊，以「賽馬‧香港」為主題，在沙田馬場創作了5幅手繪巨型壁畫，展現香港賽馬及馬術運動的獨特一面，並顯示賽馬運動已融入豐富香港文化及歷史元素。

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責任編輯：梁凱婷

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