【ERROR】193寄望《枱底隧道》成功突圍　 肥仔與阿Dee各有「願望清單」【有片】

「誰和誰 枱面談天 誰和誰 枱底熱戀......」在今年9月，ERROR為樂迷上一課ERROR式愛情學，聽著他們的新歌《枱底隧道》，大家又有甚麼體會？

在TOPick專訪中，ERROR的梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、何啟華（阿Dee）檢視音樂路，阿Dee直言：「我們不敢對自己的音樂作品存有期待，因為我們經歷了太多次的失望。」

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ERROR式情歌

繼《愛情值日生》、《Never Come Back》後，ERROR本年度的首支派台歌再由黃偉文（Wyman）、何秉舜攜手打造，為ERROR的情歌再增添一員。

「枱底一向 很多支綫 奇戀怪戀 時刻拆毀興建」，《枱底隧道》所講的是另類的愛情，阿Dee分享指歌曲的主題源自Wyman：「他問我們有沒有曾與中學同學吃飯聚會，大家表面上是舊同學，但其實大家會回想起中學時，眾人之間有不同的關係。」

肥仔補充：「如果不特意地去看枱底在發生甚麼事，其實你都在看表面，看看你會否想深究下去。」

粉絲可能會期待ERROR帶來甜蜜的情歌，肥仔回應說：「普普通通的（愛情）故事，其實不用ERROR唱，留給予其他人唱」，193作出更正：「其他歌手唱的情歌可奪獎、上榜，我們未可奪獎、上榜，就唯有走另類路線，或許會殺出重圍呢？」

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有故事的人？

ERROR表明對Wyman提出的主題甚有共鳴，193、肥仔笑著稱自己有聽過「三位朋友」的經歷，他們並順勢指其中一位朋友（保錡）因拍MV而缺席新歌專訪，果然夠老友！

193直言自己也難以分享朋友的瘋癲戀愛經歷，擔心「出唔到街」，Dee哥突然說：「保錡這麼努力去跑步......」，193連忙制止他：「你不要說別人的名字 」，場面搞笑。

阿Dee續說：「別人那麼努力，我們又繼續抹黑他。」193強調自己未有指明是保錡呢！

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ERROR X 孫佳君

在《枱底隧道》的MV中，其中一個亮點是由近年鮮有在幕前演出的孫佳君出演女主角，成功促成ERROR與一代女神合作的功臣是MV導演麥啟光。

阿Dee稱：「絕對與ERROR無關，我們是在完全不知情的情況下得到那麼正的女主角來參演。我覺得這個作品是很特別，很喜歡當中意識流的表達，以抽象去表達撲朔迷離的關係，而且很少電影導演會主動過來拍MV！」

193的心水一幕是孫佳君在跳很性感的Chair Dance，至於肥仔則欣賞MV以三種顏色作主調，不同於ERROR以往色彩繽紛的MV。

▲ ERROR與孫佳君（發相）

ERROR的「私心」

謝安琪、孫佳君先後擔任ERROR的MV的主角，原來肥仔、193、阿Dee也有一份「願望清單」！

193笑說：「現時AI這麼厲害，想要甚麼女主角也可以，或者數年過後，可能我們也不用出現呢！」

肥仔坦言希望可與林熙蕾合作，193向他「潑冷水」：「林熙蕾會否理會ERROR啊？」 阿Dee就鎖定其成長年代的一眾女神，他補充說：「我不是喜歡很多女神，孫佳君真的是我以往的女神，所以能與她合作真的很開心！」

說得興起，193稱希望ERROR可與Twins合作，但他也深明可與Twins的其中一位合作已屬很厲害。

阿Dee再提起組合2R，193道出現實：「別人是上市公司主席，會理會你？」阿Dee覺得需靜待養尊處優的女神們有心情、興趣，不是單靠金錢可打動她們。

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「不敢對ERROR的音樂作品存有期待」

《枱底隧道》是ERROR今年的首支團歌，或許一眾成員會對它有一份期待？

阿Dee坦言不敢對ERROR的音樂作品存有期待，他解釋：「因為我們經歷了太多次的失望。」193補充：「也沒有經歷過成功，從來沒有成功，平常心吧！」

粉絲喜歡與否是阿Dee相當著重，他惑恩一直有人支持著ERROR的音樂作品，193馬上拋下一句：「少啲囉不過就。」

193盼一眾電台DJ也可對ERROR的音樂作品給予支持，「我也比較少在電台聽到我們的歌，可踏上頒獎台就更加厲害，但能夠上榜已經感開心。」

阿Dee說：「其實我們身處的位置是很矛盾，我們想奪獎，但派台歌又不多， 所以，我們是沒有要求的。我們對音樂的追求可能已超越獎項，是追求音樂的本身。」

193更形容ERROR與音樂是柏拉圖式戀愛，隊長肥仔總結一句：「最重要是自己開心！」

▲ ERROR（IG圖片）

成軍5周年

今年的12月2日，正是ERROR成軍5周年的日子，四子於九展舉行4場演唱會，193透露今年的搞作：「可能有一個Fans Meeting或者比以往再大型的活動。」肥仔無奈地說：「每一年也說『想大搞』」。

193認為ERROR是「濫造天團」，開騷、音樂節、商場騷也好，同樣無任歡迎！

化妝：Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre、Yumi Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Harris Lai @ CHIC Private I salon、Sindy@ CHIC Private I salon

場地：Studio Meta

記者：陳淑霖

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