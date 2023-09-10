【星二代】劉美娟張崇德14歲餅印女初長成　曾患選擇性失語症到自信跳芭蕾

▲ 劉美娟14歲餅印女初長成，罕有分享女兒上台表演芭蕾舞的片段。

現年55歲的劉美娟與51歲的張崇德於2001年結婚，4年後誕下大仔天藍，可惜天藍出生不足26小時，便因醫療失誤而夭折死亡。兩人其後再誕下一對子女，次子張日希現已16歲、細女張日晴亦已經14歲。隨著子女漸長，兩夫妻近年絕少分享仔女相，日前劉美娟罕有分享女兒上台表演芭蕾舞的片段，可見日晴長得亭亭玉立。

劉美娟日前在社交平台上載女兒在台上表演芭蕾舞的影片，並發帖文分享道：「囡囡選擇跳芭蕾舞，是一條艱辛又漫長的路，看見她每次練習完腳趾又紅又腫，但是她依然堅持，所以值得讚賞及支持。」她又感謝舞蹈學校的悉心教導。

保養得宜的劉美娟亦有在布景板與女兒的照片合照，可見日晴化妝後與媽媽十分相似，同樣有一雙大眼睛、鼻高高，猶如餅印。有網民留言讚日晴靚女及鼓勵道：「囡囡好靚女好叻叻」、「你的女兒既漂亮又有氣質，很努力的女孩」、「好像你，願神眷顧保守她成為主所喜悦的人」、「無論是否有一個好的成績，這個過程都會成為非常難忘的回憶」等。

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2016年，劉美娟和張崇德公開兒子日希和女兒日晴同患有罕見的「選擇性失語症」。張崇德曾在訪問中說，子女在學校一直不出聲，連一個「yes」都講不到。因此子女常被誤會為無禮貌，令一家人飽受壓力。

兒子6年在學校如啞巴

劉美娟曾接受TOPick訪問時解釋，細女幾年前轉校後即時病癒；兒子的問題則較嚴重，他以前在學校會發點聲音，後來更只靠文字、點頭來跟別人溝通，雙手亦會變得僵硬、面紅，6年來在學校如同一個啞巴，但他在家是可以正常生活和說話。

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她指香港的醫生都不懂，所以他們聯絡了位美國醫生，老公又買書研究。無論如何，兩夫妻都會陪伴兒子同行，「很少人認識此問題，可能是心理病。」後來兒子被診斷為高智力但不懂表達及與人溝通，因此常被人欺負。經兩夫妻悉心照顧下，一對子女現已康復。

而細女日晴2歲開始接觸舞蹈，學習跳芭蕾舞更已長達8年，曾參加大大小小的公開演出。2021年，日晴更隨父母上《流行經典50年》表演跳芭蕾舞。從最新相片可見，日晴已從舞蹈重拾自信。

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責任編：林綺玲