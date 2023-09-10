  • 26°C
香港時間 : 2023910日 (週日) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】劉美娟張崇德14歲餅印女初長成　曾患選擇性失語症到自信跳芭蕾

兒童健康 18:41 2023/09/10

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

劉美娟14歲餅印女初長成，罕有分享女兒上台表演芭蕾舞的片段。

現年55歲的劉美娟與51歲的張崇德於2001年結婚，4年後誕下大仔天藍，可惜天藍出生不足26小時，便因醫療失誤而夭折死亡。兩人其後再誕下一對子女，次子張日希現已16歲、細女張日晴亦已經14歲。隨著子女漸長，兩夫妻近年絕少分享仔女相，日前劉美娟罕有分享女兒上台表演芭蕾舞的片段，可見日晴長得亭亭玉立。

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】25周極早產B兩度爆肺戰勝死神　港媽樂觀應對︰不停哭是沒用

劉美娟日前在社交平台上載女兒在台上表演芭蕾舞的影片，並發帖文分享道：「囡囡選擇跳芭蕾舞，是一條艱辛又漫長的路，看見她每次練習完腳趾又紅又腫，但是她依然堅持，所以值得讚賞及支持。」她又感謝舞蹈學校的悉心教導。

保養得宜的劉美娟亦有在布景板與女兒的照片合照，可見日晴化妝後與媽媽十分相似，同樣有一雙大眼睛、鼻高高，猶如餅印。有網民留言讚日晴靚女及鼓勵道：「囡囡好靚女好叻叻」、「你的女兒既漂亮又有氣質，很努力的女孩」、「好像你，願神眷顧保守她成為主所喜悦的人」、「無論是否有一個好的成績，這個過程都會成為非常難忘的回憶」等。

點擊圖片放大
+5
+4

2016年，劉美娟和張崇德公開兒子日希和女兒日晴同患有罕見的「選擇性失語症」。張崇德曾在訪問中說，子女在學校一直不出聲，連一個「yes」都講不到。因此子女常被誤會為無禮貌，令一家人飽受壓力。

兒子6年在學校如啞巴

劉美娟曾接受TOPick訪問時解釋，細女幾年前轉校後即時病癒；兒子的問題則較嚴重，他以前在學校會發點聲音，後來更只靠文字、點頭來跟別人溝通，雙手亦會變得僵硬、面紅，6年來在學校如同一個啞巴，但他在家是可以正常生活和說話。

點擊圖片放大
+4
+3

她指香港的醫生都不懂，所以他們聯絡了位美國醫生，老公又買書研究。無論如何，兩夫妻都會陪伴兒子同行，「很少人認識此問題，可能是心理病。」後來兒子被診斷為高智力但不懂表達及與人溝通，因此常被人欺負。經兩夫妻悉心照顧下，一對子女現已康復。

而細女日晴2歲開始接觸舞蹈，學習跳芭蕾舞更已長達8年，曾參加大大小小的公開演出。2021年，日晴更隨父母上《流行經典50年》表演跳芭蕾舞。從最新相片可見，日晴已從舞蹈重拾自信。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編：林綺玲

相關文章

【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產
13:49 2023/09/07
【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產
【小一入學】從拒直資名校取錄到叩門成功　車婉婉升小選校面試血淚史
18:52 2023/09/08
【小一入學】從拒直資名校取錄到叩門成功　車婉婉升小選校面試血淚史
【星二代開學】大女讀瑪利諾次子入聖若瑟　黃祥興開學日甩難開心到跳舞
14:03 2023/09/05
【星二代開學】大女讀瑪利諾次子入聖若瑟　黃祥興開學日甩難開心到跳舞

你可能感興趣

【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產
13:49 2023/09/07
【幸福媽媽】吳雨霏答謝老爺奶奶幫手湊3孩　與富貴老公三度離合曾歷小產
【小一入學】從拒直資名校取錄到叩門成功　車婉婉升小選校面試血淚史
18:52 2023/09/08
【小一入學】從拒直資名校取錄到叩門成功　車婉婉升小選校面試血淚史
【星二代開學】大女讀瑪利諾次子入聖若瑟　黃祥興開學日甩難開心到跳舞
14:03 2023/09/05
【星二代開學】大女讀瑪利諾次子入聖若瑟　黃祥興開學日甩難開心到跳舞
爸媽心聲 兒童健康 育兒心得 家庭教育 星二代 娛樂人物職業 張崇德 劉美娟 舞蹈 社交平台

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
今日 10:58
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
11:39 2023/09/08
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
【嬰兒飛機餐】內地搭飛機預訂BB餐　媽媽一開驚見呢種食物：萬萬想不到
17:39 2023/09/06
【嬰兒飛機餐】內地搭飛機預訂BB餐　媽媽一開驚見呢種食物：萬萬想不到