【香港小姐2023】郭珮文玩「你問我答」自揭私隱　Juliana回答會否加入TVB【多圖】

《2023香港小姐競選》受矚目港姐郭珮文（Juliana）打入五強，雖然未入三甲，不過Juliana一副好身材已令觀眾印象難忘，成不少人心目中女神，人氣絕不輸給三甲。

港姐決賽結束後，Juliana繼續享受其chill到爆的生活，近日並不時在社交網分享靚相，大派軍糧。參選港姐後令其人氣急升，目前Juliana的個人IG已擁5.3萬粉絲追蹤。

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大方Juliana有問必答

近日，Juliana在社交平台大玩「你問我答」，對於網民種種的提問，她都有問必答。

Juliana不但坦白透露參選港姐原因，還回覆連串問題自揭私隱，至少答了25題，與網民保持緊密互動。

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仍考慮會否與TVB簽約

網民問為何會參加香港小姐，Juliana拍片親講：「因為我覺得會係一次非常獨特嘅經歷，同埋我都希望從中學到嘢。我本身性格比較內向，希望藉住呢次機會可以擠迫自己行出嚟，變得冇咁怕醜。」

Juliana十分尊重每一位網民，網民以英文發問，她就以英文回答；若是內地網民發問，她都會以簡體字作回覆。

當有網民問到會否簽約TVB時，Juliana坦言目前仍未肯定，她以英文回答：「老實說我現在不太肯定，因為我不知道他們能提供甚麼機會或條件給我，但是由現在開始我會多上載相片，因為這樣是我喜歡做的事。」

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名校出身讀女校

Juliana還自揭小、中、大學就讀的學校，原來她從小已是名校出身，入讀瑪利曼中學。

有網民對於其英語說得流利，好奇她究竟在香港還是美國出世，她表示：「香港出世～母語係粵語/英文/普通話，爸爸係香港人，媽媽係四川人，所以由細到大三種都會講。」

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