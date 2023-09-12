【青少年罪案】上半年涉參與詐騙案青年增1倍　警推第二版防罪手冊助增守法意識

▲ （左起）警務處處長蕭澤頤，公共關係部傳媒聯絡及支援課高級警司梁仲文（曾耀輝攝）

近年青少年犯罪案件有所增加，截至今年上半年，涉參與詐騙案的被捕青年按年上升1倍；而涉參與「洗黑錢」的青年亦錄得113人，超越去年全年數字。警務處處長蕭澤頤表示，青少年心智未成熟，容易誤入歧途。為了培養青少年的守法意識，警方推出防罪手冊《青少年罪行誌•師長攻略》（2023年版），内容除了闡釋了青少年罪案趨勢和防罪資訊外，更會附上一份教學重點及5套防罪影片，助師長進行青少年防罪教育。

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蕭澤頤表示，去年上半年由於本港整體情況仍受第5波疫情影響，青少年被捕人數錄得有記錄以來的第3低，惟今年初社會步入復常後，青少年被捕人數有回升趨勢。截至今年上半年，因干犯刑事罪行而被捕的青少年有1,529人，較去年同期增加近3成，涉及罪行主要包括傷人及嚴重毆打、詐騙及形式毀壞。

蕭續指，今年上半年涉及參與詐騙案的被捕青年有顯著增加，共錄得217人，與去年同期相比增加115人，升幅逾1倍，形容情況令人關注，騙案包括電話騙案、投資騙案及求職騙案等。

而青少年涉「洗黑錢」而被捕的人數亦激增，今年上半年共錄得113人，超越去年全年的數字，形容情況令人堪憂。他又指，調查顯示大部分被捕青年被利誘借出銀行戶口，予不法分子進行詐騙活動，故他提醒青少年勿替他人開立銀行戶口，及勿將戶口資料向他人透露。

至於今年上半年，因涉及嚴重毒品罪行被捕的青少年共99人，較去年同期少3成，亦是自2021年同期的224人，連續兩年下跌超過3成，更是過去10年的新低。在99名被捕青年中，有22人是學生，較去年同期下跌超過5成。雖然趨勢有所下降，惟蕭表示，毒品相關的罪行始終為嚴重違法行為，不能掉以輕心。

蕭提及，涉參與非法收債相關的刑事毀壞案而被捕的青年共53人，較去年減4成，當中29人是學生，跌幅亦達4成半。他強調，警方一直高度重視青少年罪案情況，會持續與教育局、辦學團體、學校及家長等持份者緊密合作，積極培養青少年奉公守法的意識。

警務處公共關係部（傳媒聯絡及支援）高級警司梁仲文指，去年警方推出《青少年罪行誌•師長攻略》，獲得社會各界的正面評價，並認為此防罪小冊子能提供全面及實用的青少年防罪資訊，故今年推出第二版。書中内容含5個常見罪行主題，包括「洗黑錢」、「詐騙」、「網上交友風險」、「童黨欺凌」及「三合會罪行」，並引用真實案例、法庭裁判及警方執法行動，講解違法的嚴重後果，並為師長提供應對策略和預防方法，以防青少年墮入違法陷阱。

為了加強學校教育，警方特意於2023年版防罪手冊中，製作5套全新青少年防罪影片及教學重點，讓老師在課堂上引發學生的多元思考和討論，從而培養自我保護和守法意識。

2023年版防罪手冊已刊印5萬本，今日起向全港超過1,000所中學及超過20間辦學團體發放，各區警民關係主任會協助把小冊子分發給各中學及有需要的青少年服務機構，其電子版亦同步上載到警務處網頁、教育局網頁、香港教育城網頁及少年警訊應用程式。

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記者：李芷玲