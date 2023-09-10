【嫲孫戀】閃嫁37歲小鮮肉被搾乾70萬養老金　83歲老婦斬斷3年婚姻另結「新歡」

▲ 著名「嫲孫戀」未能開花結果，英國老婦Iris Jones與年輕46歲的小鮮肉Mohamed Ibrahim結束3年婚姻。

著名「嫲孫戀」未能開花結果。英國老婦Iris Jones曾堅稱與年輕46歲的小鮮肉Mohamed Ibrahim是真愛，3年前閃嫁對方後，一度密密放閃，但兩人的關係因為錢財而急轉直下，Iris早前承認狠飛對方，更指控相識4年來，為對耗盡70萬養老金，怒斥對方是個自私的騙子。

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綜合外媒報道，現年83歲的老婦Iris Jones於2019年，經facebook結識了身處埃及的Ibrahim，形容對方看來是一個好人。Ibrahim當時向她透露，他被迫與一名女子結婚誕下4名孩子，當時兩人正辦理離婚手續。

Jones退休前是一名清潔工人，家住濱海韋斯頓一間海邊平房，育有2名已婚、並比他年長的兒子。雖然兩人相差46歲，但愈傾愈投契，很快便墮入愛河，男方於同年7月更向她求婚。Jones同年11月帶著數千英鎊飛往埃及開羅與男方見面，並為他還清所有信用卡債務，且包辦了兩人生活費。

▲ Iris Jones和Ibrahim曾打得火熱。（facebook圖片）

交銀行卡讓男方每日提款

她指銀行戶口內有4萬英鎊（約39.4萬港元），每天都把銀行卡交給男方，以便每天提取1,000埃及鎊（約250港元）生活費，享受上流生活。她在當地逗留一個月期間想結婚，但因為沒有所需文件，而擱置結婚大計。

到了2020年，兩人在當地舉行婚禮。兩人共同生活3個月後，Jones便返回英國，離開前Ibrahim提醒她回國後檢查銀行帳戶，她抵英後發現戶口內只剩下9,000英鎊（約8.8萬港元），但男方仍向她繼續索錢，Jones心軟再給他1.4萬英鎊（約13萬港元）。

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曾上電視分享第一次床事

Ibrahim於2021年11月獲得配偶簽證前往英國，兩夫妻開始在英國過高調的「新婚生活」，不斷接受傳媒訪問，Jones更上電視節目大談與丈夫的「第一次」，「激烈得隔天無法走路」，轟動全世界。

不過，男方仍不斷向Jones數度索取金錢，致兩人的關係不斷惡化，Jones形容他「不斷要很多東西」，她再給對方2.6萬英鎊（約25萬港元）後，丈夫仍想要多4萬英鎊（約39萬港元）。Jones明言已經耗盡積蓄，不能再付錢給對方，「如果我明天死了，就沒有足夠殮葬費」。Ibrahim後來亦得知不會享有Jones的平房繼承權後，更幾乎翻臉，要求Jones更改遺囑。

▲ Iris Jones現寄情做貓奴。（facebook圖片）

寄情「新歡」做貓奴

至6月13日，兩人發生激烈口角，Jones要求丈夫即時離開，並決心斬斷3年婚姻。她批評對方是個自私的騙子，並指自己對他的愛一直是真誠，但她認為這段婚姻不會有轉機，才選擇放手。現在Jones寄情「新歡」專心做貓奴，並為愛貓命名為Mr. Tibbs。

而Ibrahim在facebook亦上載兩條影片，並發文寫出與Jones同住期間，對方禁止他離開住所，令他的人身自由受到限制。他痛斥妻子誹謗中傷他和家人，指責對方不值得信任，只是利用公眾和媒體來賺錢，呼籲大眾切勿相信她。

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責任編輯：王明芳