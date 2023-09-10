【復常】本港經濟復常緩慢　專資會倡推廣本土獨有自然景色郊外遊帶動經濟

▲ 專資會建議政府加強推廣本土獨有的「自然景色郊外遊」，吸引旅客來港消費，帶動增強經濟。（資料圖片）

疫後復常，香港經濟復甦速度緩慢，香港專業及資深行政人員協會早前向行政長官提交《施政報告》建議書，就經濟、房屋及土地供應、社會福利政策等範疇提出意見，期望政府著重改善民生及經濟狀況，加強「說好香港故事」吸引外資，並推廣本土獨有的「自然景色郊外遊」，吸引旅客來港消費，帶動增強經濟。

專資會表示，香港經濟現時復常速度緩慢，並形容消費及旅遊為推動香港經濟的「兩大火車頭」，建議政府以香港海灣的獨有自然美麗景色作為包裝，再配合香港郊野公園、行山徑、美麗鄉村、歷史建築及古蹟等文化遺產，加強推廣及宣傳本港豐富郊外旅遊資源，吸引旅客來港消費，帶動增強經濟。



土地供應方面，會方認為政府須向公眾闡述交椅洲人工島項目與其居住環境的切身關係，如解說第3個核心商業區（CBD3）發展的獨特定位，提高公眾對項目的支持；另指基於未來10年屯門及元朗區人口逐漸增多，加上6成機場島就業人口住在上述地區，故應提升有關地區的區位優勢，進一步增建藍地站及屯門東站。



現時香港的勞動參與率僅57.6%，會方認為社會包容度不足，未將退休人士、少數族裔等納入招聘考慮範圍，因此希望政府在社會福利政策方面，推動並協助有關人士重回勞動市場，並建議平等機會委員會加強推廣有關雇主開放包容的宣傳，相信可紓解招聘問題。



至於青年議題，會方認為不少青年人沒能力負擔私人住宅的高樓價，建議將部分居屋包裝成「青年居屋」，並表示現時的折扣方程式未有特定針對年輕人的負擔能力，故應以儲首期的年份給予折扣，如設定目標以3年時間儲首期，售賣居屋的折扣可以此為基礎計算。



醫療方面，現時醫管局五千名醫生須服務整體人口中的85%，即一千人僅有1名醫生照料，然而私營七千名醫生負責服務其餘15%人口，即一千人有7名醫生照料。會方認為必須打破顯著的公、私營洪溝，讓整個醫療團隊服務整體香港市民，讓市民得到更便利快捷的醫療服務，並建議參考2007年開展至今的公私營白內障手術計劃「耀眼行動」。

另外，會方認為香港的獨特優勢是在「一國兩制」下實行普通法制度，加上「背靠祖國、聯通世界」，成為連接內地與世界的橋樑，並能保障投資者的利益，因此希望政府繼續主動外訪宣傳香港，加強說好香港故事，增強投資者信心，促進金融合作。會方亦表示，培育人才是經濟、社會發展的動力及基石，希望政府制定長遠及清晰的人口政策，訂立積極進取的人口目標，鼓勵香港人生育，並吸引更多移民人士回流香港。

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責任編輯：梁凱婷