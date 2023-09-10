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【黑雨水浸】柴灣斜慈幼英文學校損毁嚴重須面授課4天　聖保羅男女附小料周二復課

社會 20:07 2023/09/10

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慈幼英文學校門外路段大部分地磚已被沖走，不少地下管線外露，警方封鎖線已封鎖有關路段。（曾秋文攝）

上周世紀暴雨過後，教育局公布接獲多達117間學校報告校園設施損毁，截至今午有10間中小學、幼稚園及特殊學校明日（11日）仍未能恢復面授課堂。其中位於筲箕灣柴灣道的慈幼英文學校，校門外大部分路段地磚被大雨沖毁，校方回應傳媒查詢時表示，擔心校外路面破壞情況，學校操場及圖書館等設施水浸情況亦較嚴重，明日再停課1天後，周二至周四（12至14日）以網課取代面授課堂。至於黃竹坑聖保羅男女中學附屬小學，明天亦需停課，預計周二可復課。

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網上影片顯示，在暴雨期間，同樣位於「柴灣斜」的慈幼英文學校及慈幼學校，兩間校舍後方山坡山洪暴發，並沿校舍兩旁小路湧出馬路。記者今到場視察，慈幼英文學校門外路段大部分地磚已被沖走，不少地下管道外露，警方封鎖線已封鎖有關路段。

慈幼英文學校校長杜玉燕接受傳媒查詢表示，最擔心校門外路面破壞情況，因該路段是師生必經的上學路，有待路政署明日處理，讓師生得以安全回校；至於該校操場及圖書館等設施水浸情況亦較嚴重，連日來已盡量清理，惟擔心有細菌滋生，故需進行全校消毒，同時有部分場地仍然停電，明日會全面檢視校園環境和電力裝置，評估能否維持全日上課，又指日後復課部分設施或需繼續暫時封閉。

該校已通知家長周二至四進行網上授課，倘校門外路面未完成清理，校方將再評估是否需要延長網課日子。

至於位於黃竹坑的聖保羅男女中學附屬小學回覆表示，暴雨期間學校部分場地及課室出現水浸，操場佈滿泥濘，校方為確保學生安全，將於明日停課，以進行校舍全面安全檢查及進行各項搶修及清理工作，預計周二可復課。

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記者：馮琪雅、曾秋文

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