【英皇校樹】英皇書院重栽無花果校樹　林超英祝願師弟為世界作有實效貢獻

▲ 前天文台長林超英（前排左3）及前特首梁振英（前排左4）昨在雨中見證母校校樹重新栽種。（林超英facebook圖片）

中西區名官中英皇書院校內一棵樹齡61歲的「校樹」無花果樹，去年5月下旬在一場大雨中倒塌。事隔1年，英皇書院昨日（10日）在原位重新栽種無花果樹苗，本身是英皇校友的前天文台台長林超英亦返回母校見證「無花果仔」傳承典禮，祝願師弟學習無花果樹的精神，為世界作出不張揚而有實效的貢獻。

向來在社交平台分享「一日一花」的林超英，今日特別分享，在英皇書院校長及教師等陪伴下，由1957年畢業的師兄到現時在校的「英皇仔」，昨日齊齊見證校樹重栽的傳承典禮，形容參加者都非常雀躍。

翻查資料，去年倒塌的英皇書院校樹高約15米，已有61年歷史，惟因校樹出現健康問題，在校方採取預防措施後，仍不敵大雨倒下。

林超英提到，校樹無花果原名青果榕，樹齡超過一個甲子，學校文化鼓勵同學學習無花果樸實無華，做實事、不花巧。校方經過1年籌備，前日在原地重栽青果榕小樹，祝願同學與小樹一起成長，為世界作出不張揚而有實效的貢獻。

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責任編輯：馮琪雅