  • 26°C
香港時間 : 2023910日 (週日) 21:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英皇校樹】英皇書院重栽無花果校樹　林超英祝願師弟為世界作有實效貢獻

社會 21:05 2023/09/10

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

前天文台長林超英（前排左3）及前特首梁振英（前排左4）昨在雨中見證母校校樹重新栽種。（林超英facebook圖片）

中西區名官中英皇書院校內一棵樹齡61歲的「校樹」無花果樹，去年5月下旬在一場大雨中倒塌。事隔1年，英皇書院昨日（10日）在原位重新栽種無花果樹苗，本身是英皇校友的前天文台台長林超英亦返回母校見證「無花果仔」傳承典禮，祝願師弟學習無花果樹的精神，為世界作出不張揚而有實效的貢獻。

向來在社交平台分享「一日一花」的林超英，今日特別分享，在英皇書院校長及教師等陪伴下，由1957年畢業的師兄到現時在校的「英皇仔」，昨日齊齊見證校樹重栽的傳承典禮，形容參加者都非常雀躍。

翻查資料，去年倒塌的英皇書院校樹高約15米，已有61年歷史，惟因校樹出現健康問題，在校方採取預防措施後，仍不敵大雨倒下。

林超英提到，校樹無花果原名青果榕，樹齡超過一個甲子，學校文化鼓勵同學學習無花果樸實無華，做實事、不花巧。校方經過1年籌備，前日在原地重栽青果榕小樹，祝願同學與小樹一起成長，為世界作出不張揚而有實效的貢獻。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅

英皇書院 中學 中西區 林超英 學校 天文台 社交平台

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
今日 10:58
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
11:39 2023/09/08
【全港大水浸】港鐵員工入隧道清理水浸過肩　張欣宇：令人感到憤怒【多圖】
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
16:59 2023/09/09
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我