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【復市】陳茂波要求各金融監管機構　確保明天交易及服務如常恢復

政治 21:15 2023/09/10

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陳茂波赴不同的機構和單位，了解極端天氣後的營運情況。(陳茂波fb圖片)

上星期四、五本港經歷了嚴重暴雨，財政司司長陳茂波今日指，這幾天與各主要金融監管機構一直緊密聯繫，並提醒銀行及證券行等機構，須仔細評估交易及服務系統有否受極端暴雨所影響，全面檢視各個環節，以確保明天復市的交易及服務穩定暢順。

陳茂波今日在社交平台指，先後到訪不同的機構和單位，了解機構在極端天氣後的營運情況。以銀行業為例，個別受水浸影響的地區分行已完成清理及檢查，明天可恢復提供服務。灣仔會展中心日前部分受惡劣天氣影響而未能舉行的展覽，也順延到今天舉行，冀將參展商受到的影響減到最低。

要求各金融監管機構  確保明天各項交易服務如常恢復

他又感謝各界別及政府同事的齊心協力，確保關鍵金融設施及系統沒有受到極端天氣所影響。他亦要求金管局、證監會、港交所、保監局等各金融監管機構，與其分管的行業保持溝通，齊心協力，確保明天的各項交易及服務如常恢復。

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責任編輯：區綽彥

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