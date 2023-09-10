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【黑雨水浸】災後跨境生須改道返學　北區小學將酌情處理遲到學生

社會 19:00 2023/09/10

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

暴雨過後，北區有小學忙於清理校內積水。（學校提供圖片）

上周末暴雨對本港及深圳市面均造成嚴重破壞，教育局今指蓮塘香園圍口岸和文錦渡口岸需暫停服務，部分跨境學童乘坐的校車需改用其他口岸來港復課，局方已協調校巴服務營辦商和學校，明日（11日）復課日安排跨境校巴使用皇崗口岸，並通知所有跨境生家長來港上課最新交通安排。

北區小學校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林表示，統計北區32間小學明日全部可如常復課，亦無聽聞區內有中學因黑雨影響而停課。

跨境生方面，朱偉林指，受影響的蓮塘香園圍口岸，一般較少學生使用，但不少學生會經文錦渡口岸乘過境巴士來港，其所屬的學校料有約80名學生受影響。

他指出，受影響校巴將改經皇崗口岸來港上學，比原路綫要花更長車程，暫未有接獲跨境生家長通知未能安排子女來港上學，估計部分學生會改經羅湖口岸乘坐東鐵返學，故學校已預計明早會有部分跨境生遲到，並將酌情處理。

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記者：馮琪雅

鳳溪第一小學 交通 學校 中學 暴雨 深圳 小學 教育局

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