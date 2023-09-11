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【樂基兒失婚】與第二任丈夫離婚否認涉及第三者　Gaile與前夫共同撫養囝囝

娛樂 09:54 2023/09/11

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

名模樂基兒（Gaile）於今年年初曾傳出婚變消息，Gaile昨日（10日）出席活動承認已跟第二任丈夫Ian分開，並表明不涉及第三者。

樂基兒未有抗拒接受新戀情，不過現階段有囝囝Hunter作為其情人，似乎已經心滿滿足。

【樂基兒傳婚變】傳離婚回港開展新生活　樂基兒分享親子樂洩露疑婚變證據

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樂基兒承認離婚

暫未完全復出工作的Gaile目前與前夫以共同撫養形式照顧囝囝Hunter，她認為最重要是父母也很愛錫囝囝，大家都願意將時間放在他身上。

她承認二人於溝通後決定分開，並覺得不能怪任何事，囝囝的開心是最重要。她又斬釘截鐵地表示沒可能跟第三者有關。

至於會否準備好接受新戀情？Gaile認為有囝囝做她的情人已足夠，將來的事無人知道。

【驚爆離婚】樂基兒被爆離婚半年秘密返港定居　Gaile日漸消瘦寄情工作再戰模界

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兩段婚姻失敗告終

Gaile於2012年結束第一段婚姻，其後於2017年宣布嫁給Ian，二人在同年8月於加洲舉行簡單又溫馨的婚禮。

Gaile於婚後一年公布懷孕喜訊，並將前世情人命名為「Hunter E.」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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