【富豪爸爸】自傳揭前女友秘密生第3胎　多仔公馬斯克先後與3女子育10孩

▲ 美國富豪馬斯克先後與3女子育10孩。

美國富豪兼Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）的感情生活相當精彩，一直有指他跟3名女子育有9個孩子。不過，馬斯克在最新出版的自傳中透露，他與前女友、加拿大歌手Grimes秘密生下第3胎，晉升10孩爸爸，子女人數突破雙位數。

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與前女友育3子女

美國《紐約時報》周六（9日）刊出馬斯克最新自傳的書評，當中揭示他在自傳中透露與Grimes共育有3名子女，而非外界已知只有兩名子女。二人育有3歲兒子「X Æ A-12」，暱稱為「X」，馬斯克最近不時帶同兒子在公開場合亮相，至於女兒「Exa Dark Sideræl Musk」去年意外曝光，暱稱為「Y」。

馬斯克與Grimes秘密誕下的第3子名為「Techno Mechanicus」，暱稱為「Tau」，外界可說首次知悉他的存在。「Techno」意為電子音樂，「Mechanicus」的拉丁字源有「機械」的意思，而「Tau」則是希臘語中第19個字母。

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大仔改從母姓

除了與Grimes的3名子女外，馬斯克與第一任妻子Justine Wilson生下6名子女，但首名孩子夭折，另有一對雙胞胎及三胞胎。去年4月，當時18歲的大兒子Xavier Alexander Musk向加州洛杉磯郡入稟申請，要在法律上更改性別成為女性，同時改名為Vivian Jenna Wilson，改為從母姓。

Xavier在申請中透露，與父親馬斯克的關係不佳，「性別認同以及事實上，我再也不和我的生父住在一起、或希望在任何方式、形態或形式上有任何關係」。

女下屬誕一對雙胞胎

此外，馬斯克與前下屬、旗下企業高層齊莉絲（Shivon Zilis）生了一對雙胞胎，分別名為Strider與Azure。

另一方面，荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）曾指控前妻（Amber Heard）婚內出軌馬斯克，而安芭赫德透過代孕誕下女兒Oonagh Paige Heard，現年2歲多的女兒生父疑是馬斯克。不過，安芭赫德至今未有透露女兒的生父是誰，而她就是女兒唯一的合法父母。

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責任編輯︰王明芳