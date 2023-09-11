【電子錢包】PayＭe更新條款30日無收發款項可被暫停　90日未用將被終止帳戶

▲ PayMe更新條款，30日未用可被暫停帳戶。

匯豐旗下電子錢包PayMe更改條款，若用戶30日內未曾使用PayMe錢包接收或支付任何款項，公司有權暫停其PayMe帳戶，90日內未收發任何款項，公司會終止用戶使用PayMe，條款將於10月7日起生效。

PayMe近日以電郵方式向用戶發出通知，修訂使用條款，若用戶至少30日未有使用PayMe接收或支付任何款項，該行可暫停客戶使用PayMe而毋須事先通知用戶。

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若客戶有最少90日未有使用PayMe錢包接收或支付任何款項，匯豐可終止客戶使用PayMe，條款將於10月7日起生效。停止使用PayMe後，公司將儲蓄在Payvle內的所有資金轉賬至與用戶PayMe賬戶連接的其中一個銀行戶口。

據悉，中銀香港的移動錢包BoC Pay也有類似條款，若用戶在該行不時指定的時段內，未曾使用有關服務，相關服務將會被暫停，用戶可能需要按該行規定步驟，才能重新啟動有關服務。

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責任編輯：王明芳