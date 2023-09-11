【惡劣天氣】西貢區每小時降雨達70毫米　將軍澳錄多宗水浸汽車死火

▲ 寶琳路其中一段仍然水浸。（ 湯致遠攝）

天文台今早（11日）9時30分發出局部地區大雨提示，指西貢區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。其後10時15分更新，除了西貢區外，大埔區塔門的雨勢同樣大；西貢區在上午9時50分的過去一小時更已錄得超過100毫米雨量。

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天文台提醒，可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

警方在上午9時許在將軍澳接獲最少4宗水浸求助個案，有小巴駛至寶琳路近馬游塘村，被水淹半個車身，小巴司機及乘客被困在車廂，同時有私家車被困於路中心，從網上圖片所見，水深一度及腰，接近私家車車窗位置。另有水湧入學校操場。將軍澳隧道出九龍快線同被水淹，交通擠塞。

蠔涌及寶林北路亦出現水浸，從西貢區議員（環保南區）張美雄早上10時許在社交平台發布的圖片所見，來回行車綫已被黃泥水淹沒。

運輸署表示，因路面有積水，將軍澳道（往觀塘繞道方向）近翠屏南邨的部份行車線仍然封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。由將軍澳前往九龍一帶的駕駛人士，可考慮使用將藍隧道。同時，由將軍澳前往九龍一帶的市民，亦可考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

現時上址交通繁忙。

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責任編輯：陳麗娜