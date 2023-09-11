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【香港小姐2023】莊子璇陳曉彤不和到出面　傳TVB以合約條件勒令佳麗封口

娛樂 11:46 2023/09/11

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

莊子璇與陳曉彤擘面取消關注IG。

TVB年度盛事《2023香港小姐競選》三甲出爐，莊子璇、王怡然及王敏慈分別奪得冠、亞、季軍。

不過今屆的三甲港姐是非不斷，莊子璇（Hilary）雖然由參選至決賽貴為大熱，但有傳她靠刷鞋討好工作人員上位，外界對她奪獎有反對聲音，同時有傳多位佳麗不滿賽果，對莊子璇冷嘲熱諷。

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【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇惹公關災難　Hilary一句話焫㷫內地網民

莊子璇被指雙面人

今日（9月11日）爆料指，Hilary與落選港姐陳曉彤（Cindy）早於越南拍攝外景時已常吵架，現在關係更是反目成仇，互相取消關注IG。

有指，陳曉彤怒斥莊子璇是雙面人，人前人後兩個樣，看不起講廣東話不純正的佳麗，尤其胡睿涵及陳怡名常被取笑。

佳麗曾向工作人員反映莊子璇的行為，最終Hilary只被責備幾句；直到奪冠後，超過一半佳麗對賽果不滿，但有傳TVB以合約條件勒令她們封口，否則採取法律行動。

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曾爆不和

早於參選期間，已有報道指佳麗陳曉彤「篤背脊」，放風指莊子璇巴結幕後人員「攞着數」及在一眾佳麗面前擺款。

不過當時陳曉彤表示，對於被指是「金手指」感無奈，並欣慰稱幸獲Hilary信任，對方叫她不要把此事放在心上而且更向打氣。

可是亦有指，Hilary在越南奪得「越南越愛香港小姐」獎時，佳麗梁倩淇曾發表「邊個拎呢個獎都順，佢拎我唔順」的言論，種種表現疑似有「後台」撐腰。

參選時已有指陳曉彤（左）向莊子璇「篤背脊」。（影片截圖）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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