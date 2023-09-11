【時尚速報】Coach手袋聯乘插畫師Jessica Herschko　恐龍+帆船圖案入門價$3,500

最近要談美國品牌Coach，除了推出聯乘系列外，最矚目的新聞是品牌的母公司Tapestry宣布以85億美元現金收購Capri集團（集圖旗下品牌有Michael Kors和Versace等），震驚了整個高級時裝界，可見未來高級時裝和輕奢品牌亦會來一個大洗牌，至於Coach的未來動向如何？大家不妨拭目以待。

不知不覺，Coach的創作總監Stuart Vevers已經在品牌工作了第10個年頭，最近他宣布Coach於旗下將會推出一個全新品牌Coachtopia。

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Coachtopia以Z新世代為目標顧客，除了設計上著重循環再造等環保課題外，據說每一件產品都會帶有一個數字護照，顧客可通過NFC芯片或二維碼訪問，了解每件產品的生產過程和材料，甚至提供了修受服務，而這個系列亦剛剛在美國、加拿大和英國推出，稍後時間才會登陸到亞洲。

美加英國率先推出

不過，大家亦不必失望Coachtopia來港看似遙遙無期，因為Stuart Vevers夥拍洛杉磯插畫師兼設計師Jessica Herschko和演員Kristen Dunst三方合作的COACH X OBSERVED BY US聯乘系列亦早已上架。

這一個系列將二人奇思妙想的藝術作品和品牌的標誌性設計語言融合，服裝項目包括成衣、手袋、鞋履及配飾等產品，嘗試以純手工製作的方式賦予tee、衞衣、碎花連身裙和牛仔褲等，來一個經典而又全新的表達。

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當中的羊毛露臍上衣、背帶褲和草帽等單品，均印有Herschko的原創手繪插圖。此外，亦有將帆船、草莓和恐龍形象以刺繡形式栩栩如生地呈現在品牌的Swinger手袋上，沒有驚天動地的設計，走可愛路線就是今回COACH X OBSERVED BY US聯乘系列的中心思想。

產品查詢：2813 6912

記者：何偉雄