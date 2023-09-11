【東張西望】女士執垃圾霸通道影響村民　涉事人：為地球出一分力【有片】

▲ 《東張西望》

相信沒有人會想看到自己居住的屋苑出現「垃圾路」，昨晚（9月10日）的《東張西望》講到元朗雅士花園有一位女住戶把垃圾在屋苑通道隨處擺放，在日前黑色暴雨警告下，垃圾被沖至渠口致淤塞，令居民叫苦連天！

《東張西望》早前曾經報導事件，節目播出後，一名男村民林先生就接到恐嚇訊息、示愛訊息，他直言：「好特別、我真係唔識形容，其實幾驚嘅。」

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涉事女士：你豬狗不如啊

林先生其實在上一次未有接受《東張》訪問，只不過她被涉事女子家中的閉路電視拍到，林生後來就被騷擾，令他不得不報警備案。

林生指村民與涉事女士提及堆積垃圾的問題，對方就會大罵：「你豬狗不如啊，我廢事同你狗吠啊！」元朗區議員鄧榕耀指涉事女士是把垃圾佔有部分消防通道。

其實該名女士過往也有執拾垃圾，只是過往也會清理，但在疫情期間就變本加厲，更令居住在鄰座地下單位的葉先生在近10年不敢打開窗。

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鄰居被要求清走垃圾

在「骯髒大道」上，有大量濕透的紙皮、嬰兒車、美容器材，並傳出濃烈的氣味。《東張》發現臭味源頭是貓那麼大的老鼠屍體。

葉先生指食環署曾出信要求他清走垃圾，他就：「就入咗我數，（清理費）有6、7000蚊。」

不少村民也曾向政府部門求助，直至上年政府啟動打擊衛生黑點計劃，終於有人員到場清走垃圾，但情況不足一個月就故態復萌。

▲ 涉事女子的鄰居葉先生被食環署出信要求他清走垃圾。（影片截圖）

涉事女士：為地球出一分力

後來，《東張西望》攝製隊終於看到涉事女士，梁敏巧問她：「其實點解當初會選擇執垃圾？」對方回應：「選擇？咩叫執垃圾啊小姐？小姐，你有無讀過書，出面嗰啲嘢全部都係環保嘅，紙皮，嗱，邊一樣嘢係垃圾，你話我聽，我將垃圾站執得乾乾淨淨，我做梗為地球出一分力。」

她續說：「我有咩做錯，堆填區係唔係少咗好多，環保署、食環署上到嚟都係咁講，佢地話好無奈，因為係政府部門，有投訴就要上嚟，話知道我係為地球做緊嘢、知道我係一個好人。我話畀你聽，我係一個高學歷嘅人，我唔介意同你哋講，我一個月可以搵幾萬蚊，但點解我放棄我高薪嘅職位去做呢一樣嘢，世人點樣睇我都無乜所謂。」

大律師陸偉雄指村民可向法庭申請禁制令，禁止女士再擺放垃圾出通道。村民指日前與食環署開會，食環署指未來兩星期會盡快處理事件。