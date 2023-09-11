  • 27°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【娛圈囍事】「美國隊長」基斯伊雲斯娶26歲葡萄牙女星　低調舉行婚禮復仇者聯盟出席見證

娛樂 11:48 2023/09/11

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）被爆於上周六迎娶26歲葡萄牙女星Alba Baptista。

現年42歲「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）被爆於上周六迎娶拍拖兩年的26歲葡萄牙女星Alba Baptista，而基斯伊雲斯的復仇者聯盟好友「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）等均有出席。

據悉，基斯伊雲斯和Alba Baptista的婚禮十分神秘，所有出席的嘉賓都需要簽署保密協議以及被沒收手機，私隱度極高。

《Marvel隊長2》最新預告曝光　3大女超級英雄能力互換命運連線

點擊圖片放大
+10
+9

復仇者聯盟食早餐

有指婚禮於麻省東南部的科德角半島（Cape Cod）的一座私人莊園內舉行，有當地居民拍得美國隊長與數位「復仇者」於結婚後翌日一同共進早餐。

《光年正傳》舉行世界首映　基斯伊雲斯聲演巴斯光年：絕對難以抗拒

（IG圖片）

美國隊長一直想成家立室

基斯伊雲斯和Alba Baptista於去年11月被爆已拍拖1年多，自從戀情見光後，二人不時於社交平台上公開放閃，今年5月曾傳出他們將會結婚的消息。

基斯伊雲斯獲雜誌選為「全球最性感男士」，他當時曾透露有意成家立室，表示想娶老婆及生小朋友，建立屬於自己的家庭。

最新影片推介：張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

《Marvel隊長2》最新預告曝光　3大女超級英雄能力互換命運連線
21:00 2023/07/21
《Marvel隊長2》最新預告曝光　3大女超級英雄能力互換命運連線
【復仇者聯盟】傳基斯伊雲斯回歸MCU　美國隊長再披甲上陣
11:37 2021/01/15
【復仇者聯盟】傳基斯伊雲斯回歸MCU　美國隊長再披甲上陣
《光年正傳》舉行世界首映　基斯伊雲斯聲演巴斯光年：絕對難以抗拒
19:18 2022/06/09
《光年正傳》舉行世界首映　基斯伊雲斯聲演巴斯光年：絕對難以抗拒

你可能感興趣

《Marvel隊長2》最新預告曝光　3大女超級英雄能力互換命運連線
21:00 2023/07/21
《Marvel隊長2》最新預告曝光　3大女超級英雄能力互換命運連線
【復仇者聯盟】傳基斯伊雲斯回歸MCU　美國隊長再披甲上陣
11:37 2021/01/15
【復仇者聯盟】傳基斯伊雲斯回歸MCU　美國隊長再披甲上陣
《光年正傳》舉行世界首映　基斯伊雲斯聲演巴斯光年：絕對難以抗拒
19:18 2022/06/09
《光年正傳》舉行世界首映　基斯伊雲斯聲演巴斯光年：絕對難以抗拒
娛樂人物職業 演員 Marvel 正能量 荷里活 美國隊長 超級英雄片 復仇者聯盟 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
16:59 2023/09/09
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
17:27 2023/09/08
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸