【娛圈囍事】「美國隊長」基斯伊雲斯娶26歲葡萄牙女星　低調舉行婚禮復仇者聯盟出席見證

▲ 「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）被爆於上周六迎娶26歲葡萄牙女星Alba Baptista。

現年42歲「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）被爆於上周六迎娶拍拖兩年的26歲葡萄牙女星Alba Baptista，而基斯伊雲斯的復仇者聯盟好友「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、「鷹眼」謝洛美維納（Jeremy Renner）等均有出席。

據悉，基斯伊雲斯和Alba Baptista的婚禮十分神秘，所有出席的嘉賓都需要簽署保密協議以及被沒收手機，私隱度極高。

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復仇者聯盟食早餐

有指婚禮於麻省東南部的科德角半島（Cape Cod）的一座私人莊園內舉行，有當地居民拍得美國隊長與數位「復仇者」於結婚後翌日一同共進早餐。

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▲ （IG圖片）

美國隊長一直想成家立室

基斯伊雲斯和Alba Baptista於去年11月被爆已拍拖1年多，自從戀情見光後，二人不時於社交平台上公開放閃，今年5月曾傳出他們將會結婚的消息。

基斯伊雲斯獲雜誌選為「全球最性感男士」，他當時曾透露有意成家立室，表示想娶老婆及生小朋友，建立屬於自己的家庭。

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