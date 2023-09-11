【盡忠職守】冒險入隧道清理引發爭議 港鐵員工：基於鐵路人的使命感

▲ 入隧道清理水浸過肩引爭論，港鐵員工：基於鐵路人的使命感。

致敬！本港日前遭世紀暴雨侵襲，港鐵部份車站嚴重水浸。有港鐵員工被安排深入隧道「清水」，工作畫面曝光後港鐵遭到社會指責罔顧員工安全。然而，有一名負責港鐵清理工作的前線工程員就為事件解畫，表示無怨「埋位」，盡職發言讓網民肅然起敬。

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黑色暴雨過後，黃大仙站嚴重水浸，搶修40多個小時後恢復通車。有港鐵工程員在Facebook「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」群組發文，言語間透露自己是日前負責黃大仙站水浸後清理工作的前線員工之一。對於近日社會針對港鐵派員工冒險入隧道清積水泥濘一事，他親自寫下感想紀錄，指當日「返中更，突然黑雨走唔到」，便暫時頂替無法上夜班的同事繼續工作，並被安排進行積水清理。

該名前線工程員解釋，在當時危急關頭，要調動大量人力物力到嚴苛環境做清理工作並不容易。他强調，這是展現所有前線員工發揮了崗位的專業精神，不存在被迫的成分：

冇人搵枝槍指住我地，我地會發揮專業精神自己埋位，因為我地係有經驗既工程人員。呢個就係做呢行使命。我地唔去，仲有邊個會去？

正因每位前線工程員的盡忠職守，和「基於鐵路人的使命感」，才能讓修復順利且高效完成；基於這份專業，他勸網民不必再繼續爭拗：

或者你可以說我地打份工，有糧出，但其實我地同時可以向上面講危險say no唔做，有或者慢慢做。專業就係專業…… 各位唔好爭拗，心平氣和，在獅子山下默默發揮香港精神。

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網民感激：辛苦哂！

前線工程員的一番敬業發言，讓一衆網民肅然起敬，紛紛向他們表示感謝：

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責任編輯：羅嘉欣