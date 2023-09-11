【兒童健康】3歲男童誤食含大麻成份啫喱　現手震精神錯亂喪失意識

泰國自去年6月便把大麻合法化，當中存在不少隱憂令人擔心。當地一名3歲男童因誤食了一包含有大麻成份的啫喱零食，而出現精神錯亂等情況，被緊急送院，所幸經治療後無大礙。

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綜合外地媒體報導，是次事件是經由一名叫吉拉蓮的兒科醫生在個人社交平台分享出來。事發在本月2日，該名小孩被送進醫院。當時，他的呈現昏睡狀態及短暫喪失意識，此外，他的雙手不由自主地顫抖，也無法正常地與人對答。

醫護人員隨即把小孩的尿液拿去檢測，發現當中有大麻的成分，令人為之震驚。對此，小孩的父母均否認有吸食任何的大麻或毒品，經再深入詢問後才知是誤食了含大麻的啫喱。

▲ 泰國一名3歲小孩因誤食了一包含有大麻成份的啫喱零食，而出現精神錯亂等情況。

據了解，原來該款啫喱是有人送給小孩的外婆，然後便拿回家給外孫吃。該款啫喱包裝和一般的零食無異，要十分仔細地看，才能發現原來配料方是包含有600毫克的四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol，簡稱THC）。

據報，5至20毫克的THC便可令孩童短期記憶力喪失；而5至300毫克的THC，更可以引起中毒的情況。吉拉蓮指出，吸入大麻後，只可等身體自行把毒素排出，並沒有解毒劑。而幸運的是，該名小孩並沒有生命危險。

最後，吉拉蓮在對所有的家長千叮萬囑，對於不常吃的食物，要小心查閱其食物標籤，以確保不會發生意外。

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責任編輯︰王明芳