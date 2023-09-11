【全職爸爸】毅然辭工當全職爸爸湊女執屋　人夫遭嘲沒出息︰家庭主夫很可恥嗎？

▲ 全職爸爸遭親友嘲諷無出息，令他不禁質疑自己。

隨著社會價值觀轉變，以往「男主外女主內」的性別規範亦有所改變，近年亦多了男人放棄工作，當上全職爸爸照顧家庭。有台灣人夫近日在網上討論區分享當上全職爸爸的心路歷程，雖然自覺幸福，但仍不免被親友嘲諷他沒出息，令他不禁疑惑「當家庭主夫很可恥嗎？」

有台灣人夫在「Dcard」分享自己成為「家庭主夫」的經歷，他表示，自己結婚3年，結婚前太太月薪12萬（新台幣‧下同，約3萬港元），而他只有3萬（約7300港元），由於他們是在太太懷孕後才結婚，因此婚後太太便提議人夫當全職爸爸，照顧兩人的女兒。

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人夫想了3天，最終決定辭職，他坦言曾經害怕做這個決定，擔心太太會用金錢壓他，但最後發現自己錯了，

老婆將薪水一半歸我管，但我也沒有亂花，每個月還會剩老婆給我的一半。

他認為，真正的愛情除了錢以外，更多是彼此的付出，太太在外辛苦工作，回來看到他把女兒照顧得很好，家裡也收拾得乾乾淨淨，並且買好飯等太太回來吃。

老婆下班後，小仙女會先跑去抱媽媽，說辛苦了。

雖然自覺一家幸福美滿，不過人夫也免不了被人說沒出息，被朋友和親戚看不起，認為男人不出去上班就沒用，令他也不禁疑惑，男生當家庭主夫是否真的很可恥。他後來亦跟太太商量過，等小孩上小學後，他就會回去上班。

不少網民紛紛力撐人夫，認為他做得很好，一點也不可恥，甚至令人羨慕。有人亦認為，只要夫婦達成共識，真實幸福地生活，其他親友說些甚麼也不必理會，「你承擔了那麼多的社會不友善， 你是個很棒的人」、「傳統觀念應該改變」。

後來，人夫親自回應網民，感謝他們的支持，他表示近日經常被攻擊，有點心累，「雖然我老婆叫我不要在意，但免不了自己被說心情不好」。

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責任編輯︰王明芳