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【凍齡靚媽】38歲徐菁遙低胸晒腿賀丈夫生日　逆齡Suki靠玩瑜珈塑出美好身段

娛樂 12:35 2023/09/11

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

徐菁遙為丈夫慶祝生日。

現年38歲的前港姐徐菁遙（前名徐淑敏、Suki），2009年下嫁商人黃浩後四年抱三，成為幸福人妻的Suki仍充滿少女味，身形完全不似三女之母，堪稱索媽代表。

昨日（9月10日）為黃浩的51歲生日，貼心人妻徐菁遙邀請一眾好友為丈夫慶生，出席好友包括宋熙年夫婦、陳自瑤和沈卓盈等。

【凍齡靚媽】38歲徐菁遙與大女玩瑜伽　逆齡靚媽Suki做高難度動作騷身材【多圖】

徐菁遙為丈夫黃浩慶祝生日。（取自instagram）

白滑肌如剝殼雞蛋

向來喜歡於豪宅開party的Suki，今次於半島酒店為老公開生日派對，只見Suki穿上白色吊帶低胸裙，盡騷出美好身段，另外Suki左手無名指戴上閃爆鑽戒。

今年5月份，Suki分享多張嘆下茶的靚相，只見其肌膚脤卜卜，雖然是近距離自拍，38歲的Suki沒有明顯皺紋。難怪有網民表示：「啲相係咪10年前影㗎？」

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靚媽Suki修身有法

Suki向來注重保養，逆齡樣貌如少女，其樣貌和身材Keep相當不錯，少了當年的Baby Fat變得臉尖尖，五官更見立體，愈來愈省鏡，她曾經於TOPick訪問分享保養心得。

過往當藝人為上鏡顯瘦，Suki因而減少食量，由此成為習慣到今：「反而現在要吃三餐會好辛苦。後來看書，才發現我這個食法是有根據，這叫半斷食。8小時或16小時完全不吃東西，其實斷食有時令身體restart，可清除身體內的廢物。」

徐菁遙跟黃浩育有三名女兒！

【明星豪宅】徐菁遙豪宅開P騷豪華客飯龐　閨蜜宋熙年讚嘆：amazing host

玩瑜伽塑出美好身段

Suki在很久以前，已接觸日本流行「斷捨離」的文章：「這是講清除家居雜物，但原來『斷捨離』可應用在飲食上。除生活習慣，減除一些無需要的東西，飲食習慣也一樣，自己也會開心，因為愈少物質令到人愈快樂。」

除注重護膚，用天然成份DIY美容產品外，Suki持續做運動keep fit，近年就愛上瑜伽。Suki曾分享跟13歲長女黃心瑤齊齊玩瑜伽的照片。

只見Suki在半空的吊環上做出不同的動作，當中更做出倒吊動作，認真考腰力。

Suki雖為三女之母，惟依然保持愛美的心態，她曾在IG分享與老公合照，然後寫著：「愛一個人最好的方式，是經營好自己，給對方一個優質的愛人」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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