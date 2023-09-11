【猝死危機】48歲保安連踩190日無放假猝死　生前抱怨40度下工作：快要蒸熟了

▲ 48歲保安連踩190日無放假，40℃下工作後猝死宿舍。

內地一名48歲保安近日被發現猝死宿舍，其妻子向傳媒控訴，丈夫每天工作12小時，連續工作190日，未有安排放假，且保安室溫度高達40℃，公司僅提供風扇降溫，質疑丈夫的死與超負荷工作有關，而死者生前曾發布多條微信朋友圈信息，內容均與工作環境溫度過高有關。

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根據內地傳媒《極目新聞》報道，死者趙某在廣東省中山市的利達針織廠任職保安。今年8月24日早上，家屬接到公司通知，指趙某在23日晚上下班後，在廠外租住的宿舍身亡。

妻子李女士認為，丈夫的死與公司違反勞動法有直接關係，因勞動法規定每天上班時間為8小時，每月為176小時，但公司一直沿用12小時上班制，而趙某每月上班時間平均達360小時，嚴重超負荷工作。此外，勞動法規定員工每周至少休息一天，但趙某從今年2月1日直至死亡時，將近200天連續工作未放假。

加上趙某工作的保安室屬於「西斜」，並只有10餘平方米，在中山市7、8月連續40℃高溫下，公司僅為保安室提供電風扇降溫。家屬認為，公司不遵守法律，亦沒有關心員工生命，導致趙某死亡。

而趙某生前在微信朋友圈發布4條信息，均與工作環境溫度過高有關，他曾控訴「這溫度，快熟了」、「又快蒸熟了」、「是清蒸，還是爆炒」，並上載溫度計的相片，可見保安室溫度高達40℃。

▲ 死者生前曾於微信朋友圈發布4條信息。（網上圖片）

事後，公司一名負責人表示，工廠有4名保安，由於其中一人受傷，故難以安排假期，承認趙某有100多天無放假。至於工作環境長期高溫的問題，負責人指當地本身溫度較高，保安室執勤已配備風扇、亦提供涼茶，比車間工人的工作環境好得多。

負責人又表示，按照《廣東省企業職工撫恤待遇條例》，給予直系親屬相應的一次性撫恤金，但因趙某家屬對該賠償金額有異議，目前公司律師及趙某家屬就賠償問題進行協商。

拆解6種猝死徵兆

台灣家庭醫生陳欣湄曾分享，其實人在猝死前身體會一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查。

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陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣