  • 27°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 13:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理大暴動】涉參與理大外暴動　28歲租務主任認罪還押候訊

社會 11:32 2023/09/11

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有人於網上發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」行動，雙方爆發衝突。（資料圖片）

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有人於網上發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」行動，警方其後拘捕共213人。當中23人涉於油麻地一帶參與暴動，其中的28歲高級租務主任今於（11日）於區域法院承認暴動罪。法官將案件押後至10月11日再訊，其間被告須還押。

最新影片推介︰

童學園

被告蘇浩臻（28歲，高級租務主任），被控於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動，同案另外22名被告則排期於10月10日開審。

辯方求情指，被告於案中參與程度低，亦未有穿戴任何防護裝備，被告於案發後不斷進修，並無放棄自己，現已碩士畢業，冀法庭輕判。

案情指，2019年11月11日起，理工大學遭大批示威者佔領，有人發起「圍魏救趙」行動。案發當晚，有逾千名示威者在彌敦道及窩打老道交界與警方對峙，大部分示威者均穿着全黑服飾，並以口罩或防毒面罩遮蔽容貌。

示威者與警方對峙期間曾使用鐳射光線照射警方，以及投擲共251枚汽油彈等。警方在多次警告後發射催淚煙驅散，惟示威者未有散去，警方遂展開圍捕行動，最後共有213人於封鎖區被截停，當中包括身穿黑衣的被告。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【交通事故】馬鞍山私家車失控自炒　男司機醉駕被捕
11:37 2023/09/10
【交通事故】馬鞍山私家車失控自炒　男司機醉駕被捕
【兒童健康】3歲男童誤食含大麻成份啫喱　現手震精神錯亂喪失意識
今日 12:19
【兒童健康】3歲男童誤食含大麻成份啫喱　現手震精神錯亂喪失意識

你可能感興趣

【交通事故】馬鞍山私家車失控自炒　男司機醉駕被捕
11:37 2023/09/10
【交通事故】馬鞍山私家車失控自炒　男司機醉駕被捕
【兒童健康】3歲男童誤食含大麻成份啫喱　現手震精神錯亂喪失意識
今日 12:19
【兒童健康】3歲男童誤食含大麻成份啫喱　現手震精神錯亂喪失意識
罪案 遊行集會 社會矛盾 口罩 請願示威 碩士 大學 畢業 佐敦 油麻地

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
16:59 2023/09/09
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
17:27 2023/09/08
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸