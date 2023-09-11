【理大暴動】涉參與理大外暴動　28歲租務主任認罪還押候訊

▲ 2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有人於網上發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」行動，雙方爆發衝突。（資料圖片）

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，有人於網上發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」行動，警方其後拘捕共213人。當中23人涉於油麻地一帶參與暴動，其中的28歲高級租務主任今於（11日）於區域法院承認暴動罪。法官將案件押後至10月11日再訊，其間被告須還押。

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被告蘇浩臻（28歲，高級租務主任），被控於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動，同案另外22名被告則排期於10月10日開審。

辯方求情指，被告於案中參與程度低，亦未有穿戴任何防護裝備，被告於案發後不斷進修，並無放棄自己，現已碩士畢業，冀法庭輕判。

案情指，2019年11月11日起，理工大學遭大批示威者佔領，有人發起「圍魏救趙」行動。案發當晚，有逾千名示威者在彌敦道及窩打老道交界與警方對峙，大部分示威者均穿着全黑服飾，並以口罩或防毒面罩遮蔽容貌。

示威者與警方對峙期間曾使用鐳射光線照射警方，以及投擲共251枚汽油彈等。警方在多次警告後發射催淚煙驅散，惟示威者未有散去，警方遂展開圍捕行動，最後共有213人於封鎖區被截停，當中包括身穿黑衣的被告。

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記者：梁錦麟