【世紀暴雨】大潭水壩溢洪似瀑布　市民打卡挨批：有事又要麻煩消防員

▲ 近日網上流傳一段影片，一男一女在大潭水壩石橋處觀看溢洪景象，之後女子更拿起手機拍攝。

本港上周經歷黑色暴雨，造成多區水浸，天文台周日（10日）早上亦一度發出黃色暴雨警告。而網上就流傳一段影片，有市民於周日早晨前往大潭水壩，並站在石橋上拍攝溢洪景觀，引來大批網民不滿，留言批評「有起事上嚟又要麻煩消防員」。

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有網民周日早上在Facebook上傳影片，表示有市民在大雨下前往大潭水壩遠足，並感嘆水壩溢洪道的水流非常急湍，直指「從未見過大潭黑雨後如此勁」。從影片可見，當時仍有狂風驟雨，大量洪水從溢洪道洶湧而下，宛如巨型人工瀑布。一男一女駐足壩底石橋處觀看溢洪景象，女子之後更拿起手機「打卡」，似乎打算近距離拍下「瀑布」。

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影片曝光後引起網民討論，不少人對片中一男一女行為感到不滿，批評他們在惡劣天氣下仍前往觀景，表示「啲人仲落去，有起事上嚟又要麻煩消防員」、「落雨仍行水壩位，幼稚都上腦」；此外，亦有人擔心樓主安危，「師兄路上小心，始終天雨路滑」。

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責任編輯：羅嘉欣