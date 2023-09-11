  • 28°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 14:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世紀暴雨】大潭水壩溢洪似瀑布　市民打卡挨批：有事又要麻煩消防員

健康 14:25 2023/09/11

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

近日網上流傳一段影片，一男一女在大潭水壩石橋處觀看溢洪景象，之後女子更拿起手機拍攝。

本港上周經歷黑色暴雨，造成多區水浸，天文台周日（10日）早上亦一度發出黃色暴雨警告。而網上就流傳一段影片，有市民於周日早晨前往大潭水壩，並站在石橋上拍攝溢洪景觀，引來大批網民不滿，留言批評「有起事上嚟又要麻煩消防員」。

最新影片：

童學園

有網民周日早上在Facebook上傳影片，表示有市民在大雨下前往大潭水壩遠足，並感嘆水壩溢洪道的水流非常急湍，直指「從未見過大潭黑雨後如此勁」。從影片可見，當時仍有狂風驟雨，大量洪水從溢洪道洶湧而下，宛如巨型人工瀑布。一男一女駐足壩底石橋處觀看溢洪景象，女子之後更拿起手機「打卡」，似乎打算近距離拍下「瀑布」。

點擊圖片放大
+5
+4

影片曝光後引起網民討論，不少人對片中一男一女行為感到不滿，批評他們在惡劣天氣下仍前往觀景，表示「啲人仲落去，有起事上嚟又要麻煩消防員」、「落雨仍行水壩位，幼稚都上腦」；此外，亦有人擔心樓主安危，「師兄路上小心，始終天雨路滑」。

點擊睇更多網民留言：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【黑色暴雨】世紀暴雨令淺水灣道路陷　私家車墜坑積水不斷入洞
13:15 2023/09/08
【黑色暴雨】世紀暴雨令淺水灣道路陷　私家車墜坑積水不斷入洞
【世紀暴雨】黃雨再掛2小時黃大仙北館又水浸　網民大驚：改名蓄洪池啦
17:37 2023/09/10
【世紀暴雨】黃雨再掛2小時黃大仙北館又水浸　網民大驚：改名蓄洪池啦

你可能感興趣

【黑色暴雨】世紀暴雨令淺水灣道路陷　私家車墜坑積水不斷入洞
13:15 2023/09/08
【黑色暴雨】世紀暴雨令淺水灣道路陷　私家車墜坑積水不斷入洞
【世紀暴雨】黃雨再掛2小時黃大仙北館又水浸　網民大驚：改名蓄洪池啦
17:37 2023/09/10
【世紀暴雨】黃雨再掛2小時黃大仙北館又水浸　網民大驚：改名蓄洪池啦
暴雨 網絡熱話 大潭 Facebook

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
17:27 2023/09/08
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
16:59 2023/09/09
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我