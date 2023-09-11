【星二代】12歲仔升中開學即獲獎　單親媽姚瑩瑩悉心安排一條龍升學

▲ 姚瑩瑩的12歲兒子升中開學即獲獎。

藝人姚瑩瑩多年來母兼父職培養12歲仔仔梁淦賢（Evan）成材，她一直努力工作給予仔仔最好的教育，不惜工本供他讀國際學校及興趣班。Evan不負媽媽所望，一開學就奪獎，姚瑩瑩開心出席頒獎禮，一臉自豪。

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姚瑩瑩在社交網分享多張仔仔獲獎的照片，西裝骨骨的Evan，獲老師頒發獎項「Presentation of SISHK Talent Development Award」，姚瑩瑩則在台下拍片，他之後拎住獎狀與媽媽合照，姚瑩瑩露出一臉慈母微笑。

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Evan今年在原校升中，就讀新加坡國際學校的他，獲媽媽安排一條龍升學，該校的教育制度相對其他國際學校嚴謹並有不少學中文的機會，以簡體字教中文。而據學校官網資料顯示，新加坡國際學校小學部全年學費為$149,700，中學部則收$193,100，而中五及中六IB預科課程，全年學費更高達$235,700。

多才多藝

除了讀書外，姚瑩瑩亦培養Evan成為游泳健將，兒子在多個學界游泳賽橫掃獎項，有機會成為香港未來泳壇的新星。每當仔仔出去比賽時，姚瑩瑩就算工作再忙，都會抽時間陪同做「跟得媽媽」。Evan除了游泳之外，亦熱愛打籃球和朗誦，動靜皆宜。上月Evan在香港學校朗誦節奪得優良獎狀及優勝者錦旗，可見他多才多藝。

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責任編輯：王明芳