【雨後奇景】黑雨水退後現「車牌認領」奇景　網民興奮打卡盤點爛牌熱點

▲ 黑雨水退後現「車牌認領」奇景，網民興奮打卡盤點爛牌熱點。

世紀暴雨過後，除了有河鮮被沖上岸，車主們的車牌亦「大暴走」。網上近日瘋傳一些被暴雨沖甩的車牌，有好心市民收集，並整齊排於路旁成為「車牌認領區」，意外成為打卡熱點。

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日前的黑色暴雨讓不少道路如湍急河流，大量車輛浸泡水中如船隻飄蕩。而隨著大水退去，網民在Facebook群組「馬路的事討論區」熱議一雨後奇景。從相關帖文可見，各區路邊出現不少甩掉的車牌，有些邊角碎裂，有些字跡已模糊不清。有好心市民將滿地車牌收集，並整齊排列在路旁， 打造出「車牌認領區」，意外成為打卡熱點。

網民打趣形容，這些出走的車牌排列得不但似「拍賣場」，更似「烈士紀念碑」：「走過都要禮貌說聲R.I.P」、「想去獻花了」、「有冇司機去上返兩炷香？」、「都係比較新嘅車牌，這代表...... 架車英年早逝」。

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網民盤點爛牌熱點 揭甩牌原因

由於各區均出現「待認領」流浪車牌，甚至有出現從慈雲山沖到銅鑼灣的車牌，引不少網民路經看到都興奮打卡，笑言「失物認領，邊個跌咗嘢？」、「難怪頭先喺車場見到幾部無咗個牌」。根據網民於群組上載的照片，歸納出爛牌熱點有：

慈雲山 ( 北 ) 巴士總站

柴灣安力

黃大仙廟旁

旺角至深水埗

大窩口站天橋底

銅鑼灣中央圖書館

觀塘道近牛頭角

小西灣

花墟

至於為何如此多車牌在暴雨下甩牌，且容易「一撞就碎」，網民分析指：

依家啲人懶到死，用雙面膠紙黐就算，螺絲都唔上粒入落去，梗係容易甩。

另有人建議，「應該Po去失物關注組」，更容易讓正在尋找失散車牌的車主看到。

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責任編輯：羅嘉欣