【遺產分配】單親媽送樓給子女繼承　4姊弟全不爭產背後原因獲讚

▲ 單親媽送樓給子女繼承，4姊弟全不爭產背後原因獲讚。（《家族榮耀》劇照）

父母的遺產如沒妥善分配好，或會釀成兄弟姊妹間的爭產風波。台灣一名男子在社交平台分享，其單親媽媽想送樓給子女繼承，他們4姊弟卻全部不爭產，更你推我讓，背後原因獲網民讚賞。

4姊弟你推我讓不要房子

該名25歲的男子於網上討論區「Dcard」，以「媽媽想留的財產沒人要」為題發帖，表示他來自單親家庭，媽媽有一棟房子，現在由媽媽、他和太太及兩位弟弟同住，至於其姊則已買樓與男友同居。早前媽媽突然提出，房子以後留給姊姊，因為她是大女，但姊姊表示房子留給他，因他已有家室，太太也懷孕了，可是他跟媽媽說︰

我年底前就會買房子，而且媽媽現在房子是鄉區，我想去住市區，所以也不需要，留給弟弟吧！

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大弟大學畢業後成為工程師，有高薪工作，他表示也不想要這棟房子，因為「他覺得最小的弟弟比較需要」。小弟就讀高中，已確定有大學取錄，連他也不想要媽媽的房子，因為他覺得未來會很拼搏，不想因為媽媽留下遺產，而導致自己心態扭曲，不再那麼努力。結果4姊弟互相推托不要，令媽媽有點生氣︰

你們都嫌棄，那媽媽不如拿去捐給人算了！又不是負債！到底在踢什麼皮球？！

他們感受到媽媽不開心，紛紛向她道歉，之後媽媽也不再提起送樓繼承一事。

網民︰媽媽好會養小孩

網民讚賞4姊弟的手足情，表示「如果我是媽媽會超欣慰的」、「好好維持手足情誼」、「媽媽好會養小孩，四個都好棒」、「我還是第一次聽到這種的」。點擊睇更多網民意見︰

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另有網民質疑4姊弟你推我讓，是不想繼承媽媽房子後，就要肩負照顧媽媽的責任，認為「沒人要那間房子=沒人要跟媽媽住」。樓主更新帖文指，他與姊姊都「願意負起扶養媽媽年老的責任」，只是他們不想住在鄉下地方。至於大弟就如兄姊以前，因為年輕不願住家裡，但怕媽媽生氣而推託給小弟，小弟則只能說老實話。

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責任編輯︰王明芳