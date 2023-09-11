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【世紀暴雨】紅山半島山泥傾瀉部分住戶急撤離　居民葉翠翠開Live親述情況

娛樂 13:19 2023/09/11

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

居住在紅山半島的葉翠翠開Live親述情況。

港島大潭豪宅紅山半島受暴雨影響，出現山泥傾瀉的情況，令獨立屋的地基暴露於懸崖，沒有泥土支撐。

當中第70，72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，而72號屋有明顯危險，已即時要求警方疏散有關佔用人。

【明星豪宅】豪宅紅山半島現山泥傾瀉　居民葉翠翠住3千呎別墅為兒子建兒童王國

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【明星豪宅】豪宅紅山半島現山泥傾瀉　居民葉翠翠住3千呎別墅為兒子建兒童王國

生日報平安

當中居民前港姐冠軍葉翠翠，於2019年舉家遷入紅山半島近3千呎獨立屋，她不時將三子的生活點滴放到社交平台，令豪宅內部環境曝光。紅山半島驚現山泥傾瀉情況，不少網民為葉翠翠一家感到憂心。

昨日（9月10日）42歲正日生日的葉翠翠，終於更新社交平台報平安，她分享家人為其慶生的照片，留言表示一家人平安開心已經足夠：

生日，又大一歲了。

只要一家人平平安安，開開心心就足夠了😊快樂就係咁簡單😊平淡是福，知足常樂。

相中三名寶貝仔十分搶鏡，齊齊戴上生日派對帽子，除了預備生日蛋糕，還送了一大紮鮮花束給媽媽，相當乖仔。

葉翠翠開直播親述情況。（直播截圖）

葉翠翠還有開直播，親述家裡受暴雨影響的情況：

我屋企範圍冇事，外面真係太亂，所以費事出街。紅山半島路面下陷咗好多日，唔止影響我屋企，影響成個區，大潭路又成條路封咗，影響到好多居民，唔單止我屋企外條路。因為我哋冇出過街，落雨星期四嗰晚我哋出過去食飯後，呢4日都冇再出過街，一直喺屋企，聽日（9月11日）應該冇問題，可以返到學。

最新影片推介：張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

【明星豪宅】葉翠翠3千呎獨立屋裝潢有品味　巨型飯廳自設「迴轉壽司」氹囝囝

為愛子打造兒童王國

2005年港姐冠軍葉翠翠與丈夫周曉東（Raymond）育有三名兒子，據資訊顯示，周曉東於2019年以6900萬元購入紅山半島，實用面積2836平方呎的獨立屋，目前價值近億元。

三層高獨立屋為4房設計，擁有超大花園、平台和天台。

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葉翠翠不但將大廳變成愛兒的「遊樂場」，可攏放滑梯、波波池外，當中還有射籃遊戲。

此外，她還在戶外空間打造私家水上樂園，夏天時翠翠於花園設置吹氣泳池，讓三名兒子游水消暑。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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葉翠翠 娛樂人物職業 娛樂行業 山泥傾瀉 豪宅 紅山半島 暴雨 社交平台

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