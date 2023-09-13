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【校長專欄】旁人的100分未必係孩子完美人生　校長︰要信每個孩子有天賦

中小學 18:54 2023/09/13

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熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

旁人的一百分，不會是孩子的完美人生。

這一晚，月球如常在橢圓形軌道繞著地球轉動，與我們居住的地球距離36萬公里，超級月亮便現身夜空。這個滿月看起來格外的大，特別的亮，占星學家為它起了一個憂鬱的名字——藍月亮。

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新月蛾眉，弦月似弓，滿月如鏡，月亮總會掀起我們的妙思遐想，在想像中注滿詩意。詩仙李白小時候不識月光，只會叫它做「玉盤」；蘇東坡身在異鄉，但心繫家人時會渴望同賞「嬋娟」。你又可有在偶然的夜晚仰望月光時默默許願？ 

當我近點朔望月的時候，忽爾感覺天空高懸的藍月亮，彷彿就是童話一般，教人聯想到老師也是人生故事的「安徒生」。超級的藍月亮如此偌大，如斯接近。那鬱鬱蔥蔥的月色，彷彿飛到深宵夜央燈火猶在的窗戶前，探訪依然披星戴月趕忙工作的教育園丁，溫柔地陪伴不知倦的「安徒生」準備各樣的繁瑣工作。

九月，我們與孩子相約在校園，那正是故事開始的時候。我們這畝農田的園丁，不是守株的人，不會相信以逸待勞可以獲得犒賞。相反，我們是遇上風暴亦會迎風而上，惜花護生的愛心園丁。

我們希望種籽的「明天」能夠枝榮葉茂，根深莖實，以筆直的喬幹，與狂風比勁。我們相信啟發潛能，信任每一個孩子都擁有天賦，擁有屬於自己的獨特光芒，擁有對生命的熱情，對考驗不甘放棄，時常渴求進步，討厭只有快樂，沒有學習的環境，拒絕活在躺平擺爛的生活中任由只有感官物慾的低級快感蒙蔽一生。

園丁的使命是為園圃裏的一花一草，一樹一木都能夠儲滿生命能量，追尋高層次的快樂學習——願意努力到無能為力，拼搏到自己也會感動自己，用自己心思和力量贏得幸福的人生。

月相的變化，猶如人生的故事。從朔到望，是虧蝕到盈滿的一趟旅程。旁人的一百分，不會是孩子的完美人生。無論如何，請在故事的開始以前，記得一個簡單的信念：由孩子自己完成自己的生命故事。

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撰文 : 陳瑞良 保良局黃永樹小學校長

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