【秋冬時尚】名人KOL爭相示範學院風打扮　成功減齡做潮爆學生

▲ 王丹妮、193、Sue齊齊以學院風穿著示人。

踏入9月開學季，天氣開始轉涼，正是學院風打扮的季節。學院風配搭單品不外乎西裝外套、百褶裙、冷背心和及膝襪，顏色多以深藍為主，予人一種英倫優雅的感覺，基本上每年秋冬季都會大行其道。

不少擁有時尚感的名人都曾以學院風打扮示人，而且各有味道。

王丹妮化身型格學生妹

名模王丹妮（Louise）身材高挑，輕易駕馭不同風格的衣著，她曾穿上型格學院風打扮與丈夫羅孝勇同遊主題公園。當日她以白恤衫配黑色領呔，穿上迷你百褶裙，再加上一對黑色及膝襪，盡顯修長美腿！

Louise更穿上西裝馬甲作點綴，而且她的西裝外套為皮質，增添幾分帥氣。最巧妙之處是她配搭一個卡通頭飾，完美達到減齡之效，看不出她已為人母！

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Sue Chang突顯韓國學生氣質

著名KOL張厚耀（Sue Chang）身為中韓混血兒，本身時尚感不俗，近日更獲邀出席紐約時裝周。Sue就曾穿上修腰西裝外套配西裝短褲，再腳踏波鞋，營造一種破格的學院風。

Sue身上的西裝外套比較貼身，與韓國校服的款式相當貼近，由中韓混血兒Sue演繹最適合不過，由內至外散發「韓」味。

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193成功減齡做貴氣學生

組合Error成員郭嘉駿（193）雖走搞笑路，但他入行前是一名時裝買手，所以時尚觸覺非常好。最近他於不同工作場合都以學生look示人，發現他氣質也十分符合貴族學院風。

近日他穿上一套略為寬鬆的黑色西裝作公開表演，他破格地繫上兩條不同顏色的間條領呔，分別是橙藍色和紅白藍色，增強了層次感。而另一亮點是193的西裝外套扣上一大兩小的襟章，令整體感覺更華麗，曾在英國留學的他果然散發英倫優雅味道。

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