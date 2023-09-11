【ICAC】內地女廉署見工公開5大面試流程　1部分最難通過兼要查三代

▲ 有內地女在小紅書公開5大面試流程，當中有1部分係最難通過，而且仲要查三代。

廉政公署執行處招聘計劃2023，預計招募約60名調查主任及助理調查主任，月薪最高可達107,770元，在高薪吸引下，不少人都爭相應徵。有內地女早前在網上分享來港面試廉署的體驗，並公開5大面試流程，更爆出其中1部分最難通過兼要查三代，她直言︰「要成功應聘真的非常非常難。」

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該內地女日前在小紅書以「🇭🇰ICAC體驗丨月薪5萬阿sir果然不是一般人」為題發帖，表示最近去了香港廉政公署體驗了ICAC阿Sir的工作日常，她坦誠因為工資吸引而來港面試，

首先，最吸引人的肯定是工資了，雖然ICAC不是香港公務員，但待遇還是超過很多公務員的，跟警察薪資差不多。

當時在招聘的職位有助理廉政主任，月薪26,815元至48,610元，和廉政主任月薪為53,105元至107,770元，

廉政主任是從去年才開始面向社會招聘，之前一直都是內部升任，要成功應聘月薪5萬的阿Sir，真的非常非常難。

▲ 體能測試。(網上圖片)

她逐一公開當日的面試內容，流程如下︰

1. 筆試

分為4個部分，中文、英文、心理測試（選擇題）和基本法。

需要聽兩段10分鐘的廣東話和英文錄音，根據對話內容撰寫筆記和報告。除了需要準確無誤記錄談話內容外，同時還要提出個人的建議。

2. 基礎評核

要展示領導才能、小組討論（以廣東話為主）和英文的即席演講。

3. 考官面試

面試者跟面試官以中英文談論國內外的時事見解，內地女建議最好不要直接給予結論，她形容當做數學題一樣，要有解題步驟，可以先闡述原因再作出結論。此外，還要知識面非常廣泛，兼備特別強的臨場反應能力，才能接住各種問題。

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4. 體能測試

體能測試分別是有握力、1分鐘俯臥撑、1分鐘仰臥起坐和15米耐力跑。內地女表示，體能的要求也比考警察高，「光是這個15米耐力跑，就跑得我快吐了」，因為有規定速度，感覺比800米還難。至於仰臥起坐、俯臥撑的動作要非常標準，「沒達標的動作，完全不作數，做了也白做。」

5. 品格審查

如上述的測試全部通過後，便要通過廉署的品格審查，即是「查三代」，內地女指有阿Sir透露，自己做了4年助理廉玫主任，在升為主任的時候，當局也會綜合考慮其家人的職業，確保他跟各行各業、各種學歷的人溝通交流的能力才行。

內地女又指，整個組織分為4個部門，大概有1,500人，每年8月底至9月初會公開招聘約60人，若要成功被取錄，真的非常非常難！而廉署現正只招聘文書助理，每月薪金由14,735元至25,815元，9月15日截止報名。內地女最後更溫馨提示，「報考僅限香港永久居民」。

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責任編輯：王明芳