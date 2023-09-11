【遺棄兒子】稱為令12歲子留港讀書棄子在港　內地母認虐兒囚4個月緩刑3年

▲ 案件在九龍城法院判刑。（資料圖片）

12歲「雙非」男童於今年7月疑遭內地母遺棄在廣華醫院，37歲內地母來港後被控1項殘酷對待兒童罪，今（11日）於九龍城裁判法院承認控罪，被判囚4個月，緩刑3年。案情指，被告獲他人教路與男童「做場戲」以留港讀書，對方則收取逾萬元人民幣報酬。

被告C.J.J.（37歲），報稱瑜珈導師，被控於2023年7月21日，在廣華醫院急症室身為對兒童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略X，其方式相當可能導致該X受到不必要的苦楚。

案情指，被告與X居於內地，案發前數天來港。案發當日清晨，X身體不適，由救護車送往廣華醫院急症室。被告登記後約1小時便自行離開醫院及離境，遺下X在醫院。院方發現獨自一人的X後報警，被告於7月29日返港時被捕。

X在錄影會面時指，其母偏好香港的教育制度，X亦希望在港讀書。被告後來在友人介紹下認識1名叫Steven的男子。今年4月，被告來港與Steven討論讓X留在港讀書的方法，Steven稱被告須與X「做場戲」，建議被告讓X留在保良局，由保良局為X安排註冊學校，但X對此表示「唔係咁樂意」和「不太滿意」。

同年7月，被告與X再度來港，X獲告知須對警察說其母親不見了，X便會被送往保良局，被告又稱她會申請旅遊簽證，每日來港探X。

案情續指，案發當日Steven亦身處醫院，被告原欲留下一個裝著手機和日用品的背囊給X，但Steven認為取走背囊才能看來更真實。

被告警誡下稱在醫院等候時，Steven要求她到深圳申請探親簽證，Steven表示會照顧X。惟Steven翌日在WeChat說事情鬧大了，著被告刪除兩人的通訊紀錄，Steven稍後亦封鎖了被告通訊帳戶。被告承認向友人付了1.7萬元人民幣（折約1.85萬港元）予Steven，作為替X預約更換香港身分證、回鄉證及物色學校的報酬。

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記者：陳曉欣