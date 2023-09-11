【眼睛健康】捱夜追劇可致視網膜脫落　醫點名1類人風險高40倍

▲ 近日有台灣醫生指出捱夜追劇可導致近視加深，從而增加視網膜脫落的風險，而高度近視者的風險更是正常人的40倍。

近年串流平台盛行，將劇集所有集數一次過上架，令不少人養成追劇習慣。不過台灣就有醫生指出，長期捱夜追劇，會對眼睛造成極大傷害，除了會令20歲以下人士更容易加深近視度數外，高度近視者視網膜脫落的風險更是正常人的40倍，情況嚴重者甚至會失明。

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台灣眼科醫生林宜鴻近日在Facebook專頁發文，指出由於20歲以下人士眼睛尚未定型，因此近視會更易加深；而近視一旦加深，便會使視網膜變薄，從而令視網膜脫落的風險上升。他又引述美國研究，指出高度近視者（近視500度以上）罹患視網膜脫落的風險為正常人的40倍，雖然可以透過手術治療，但情況嚴重的話有機會造成失明。

他又補充，雖然成年人眼睛已經定型，相對沒那麼容易產生高度近視及視網膜脫落的情況，但仍不建議民眾長時間捱夜追劇，因為此行為會導致眼睛疲勞不適，容易出現其他眼睛疾病。

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本港眼科專科醫生湯文傑曾於TOPick撰文，指出視網膜脫落的症狀包括許多漂浮物突然出現、視野出現窗簾般的陰影、微小斑點在視野中飄移、一隻或兩隻眼睛閃光、視野模糊和逐漸降低側面或周圍的視野。他解釋，雖然視網膜脫落是發生在眼球內，但並非沒有先兆，而且患者大多可察覺這些先兆。最明顯的先兆為突然看見大量飛蚊，即飛蚊症、閃光或黑影。不過飛蚊症也可能是一種正常現象，尤其當飛蚊並非突然大增，多屬於正常的玻璃體退化，對視力沒有大影響。相反，若突然看到大量飛蚊，甚至閃電、黑影，即代表視網膜有可能出現了裂縫，有機會在短時間內便引致視網膜脫落。

中國醫藥大學新竹眼科主任陳瑩山亦曾指出，許多視網膜剝離患者都是病至嚴重程度才求診。而視網膜剝離常有一些被輕視的初期症狀，如出現飛蚊症、眼前有黑色閃電等，若延後醫治，後果將更嚴重。

以下是陳瑩山列出6個視網膜剝離高風險群人士：

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責任編輯：羅嘉欣