  • 26°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【眼睛健康】捱夜追劇可致視網膜脫落　醫點名1類人風險高40倍

健康 18:40 2023/09/11

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 區區有好校 那年盛夏我們綻放如花 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 莊子璇 MIRROR

近日有台灣醫生指出捱夜追劇可導致近視加深，從而增加視網膜脫落的風險，而高度近視者的風險更是正常人的40倍。

近年串流平台盛行，將劇集所有集數一次過上架，令不少人養成追劇習慣。不過台灣就有醫生指出，長期捱夜追劇，會對眼睛造成極大傷害，除了會令20歲以下人士更容易加深近視度數外，高度近視者視網膜脫落的風險更是正常人的40倍，情況嚴重者甚至會失明。

最新影片:

童學園

台灣眼科醫生林宜鴻近日在Facebook專頁發文，指出由於20歲以下人士眼睛尚未定型，因此近視會更易加深；而近視一旦加深，便會使視網膜變薄，從而令視網膜脫落的風險上升。他又引述美國研究，指出高度近視者（近視500度以上）罹患視網膜脫落的風險為正常人的40倍，雖然可以透過手術治療，但情況嚴重的話有機會造成失明。

他又補充，雖然成年人眼睛已經定型，相對沒那麼容易產生高度近視及視網膜脫落的情況，但仍不建議民眾長時間捱夜追劇，因為此行為會導致眼睛疲勞不適，容易出現其他眼睛疾病。

【同場加映】日常護眼貼士

本港眼科專科醫生湯文傑曾於TOPick撰文，指出視網膜脫落的症狀包括許多漂浮物突然出現、視野出現窗簾般的陰影、微小斑點在視野中飄移、一隻或兩隻眼睛閃光、視野模糊和逐漸降低側面或周圍的視野。他解釋，雖然視網膜脫落是發生在眼球內，但並非沒有先兆，而且患者大多可察覺這些先兆。最明顯的先兆為突然看見大量飛蚊，即飛蚊症、閃光或黑影。不過飛蚊症也可能是一種正常現象，尤其當飛蚊並非突然大增，多屬於正常的玻璃體退化，對視力沒有大影響。相反，若突然看到大量飛蚊，甚至閃電、黑影，即代表視網膜有可能出現了裂縫，有機會在短時間內便引致視網膜脫落。

中國醫藥大學新竹眼科主任陳瑩山亦曾指出，許多視網膜剝離患者都是病至嚴重程度才求診。而視網膜剝離常有一些被輕視的初期症狀，如出現飛蚊症、眼前有黑色閃電等，若延後醫治，後果將更嚴重。

以下是陳瑩山列出6個視網膜剝離高風險群人士：

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起
18:52 2023/02/15
【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起
【飛蚊症】飛蚊症或是視網膜脫落先兆　醫生解構6大風險因素
15:29 2022/09/05
【飛蚊症】飛蚊症或是視網膜脫落先兆　醫生解構6大風險因素
【靈魂之窗】眼內有小黑點浮游或是徵兆　近視愈深視網膜脫落機會愈大
11:10 2021/12/29
【靈魂之窗】眼內有小黑點浮游或是徵兆　近視愈深視網膜脫落機會愈大

你可能感興趣

【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起
18:52 2023/02/15
【TOPick診症室】飛蚊症可致視網膜脫落失明　醫生提示1種狀況反映病症初起
【飛蚊症】飛蚊症或是視網膜脫落先兆　醫生解構6大風險因素
15:29 2022/09/05
【飛蚊症】飛蚊症或是視網膜脫落先兆　醫生解構6大風險因素
【靈魂之窗】眼內有小黑點浮游或是徵兆　近視愈深視網膜脫落機會愈大
11:10 2021/12/29
【靈魂之窗】眼內有小黑點浮游或是徵兆　近視愈深視網膜脫落機會愈大
手術 近視 Facebook 台灣

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
17:27 2023/09/08
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
16:59 2023/09/09
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我