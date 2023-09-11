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【令人心痛】單親媽媽家中離世數日　4歲兒堅守母親身旁餓極暈倒

兒童健康 13:11 2023/09/11

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

南韓一名單親媽媽不幸在家中死亡多日，她的4歲兒子一直守在媽媽的身旁。

南韓近日發生一宗令人聞者心酸的事件，一名單親媽媽不幸在家中死亡數日，她的4歲兒子一直留守在媽媽的身旁、餓了數天後體力不支暈倒，幸好得到業主報警才解救了小男孩，算是不幸中的大幸。

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綜合韓媒報導，事件發生在南韓全羅北道的全州市，該名死者是一名單親媽媽，約40歲左右。據報，由於死者的業主已經5天沒有見過死者，而且更一直聽到屋內的狗隻在吠叫，於是便在本月8日報警求助。

在當日的上午9時55分，警察到達死者屋內，當時住所內堆滿了垃圾和雜物，屍體已經開始出現腐爛的情況，而她的4歲兒子則暈倒在身旁。

據警方透露，屋內沒有侵入掠奪的痕跡，而且死者的身體也沒有外在的傷痕，所以警方初步認為自殺或遭到入屋打劫的可能性較低。警方推敲可能是由於疾病的問題而引起是次悲劇，不過確實的死因仍有待深入的調查。

此外，按照屍體的腐爛程度，警方推測小男孩已經有3天沒有進食，幸得業主及時報警，小男孩被送院搶救後已經沒有大礙。

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責任編輯︰王明芳

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