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【獎門人】J2女神陳若思不經意晒腹肌　Amber修身有道大方分享貼士【多圖】

娛樂 16:02 2023/09/11

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熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

J2女神陳若思（Amber）透露Keep Fit心得。

J2女神陳若思（Amber）最近上TVB節目《獎門人秋季感謝祭》，Amber被觀眾發現玩遊戲時露出腹肌，大讚她身材Fit爆！

前港姐陳若思經常以最佳狀態示人，她大方跟TOPick分享Keep Fit心得。

【J2女神】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動【有片】

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Hero籃球隊對戰J2女神

昨晚（10日）播出的《獎門人秋季感謝祭》由「獎門人」曾志偉率領「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、金剛、麥美恩、林秀怡，及「新獎老」林正峰擔任主持。

今集是「獎老」之戰，麥美恩（Mayanne）及金剛分別挑選五男五女嘉賓組隊，Mayanne的「Hero籃球隊」有周志康、翟威廉、許家傑、鄭衍峰、羅天宇，金剛的「粉紅金剛隊」則有五位J2er胡美貽（Nicole）、廖慧儀（Jessica）、陳若思（Amber）、黃紫恩（Jojo）及胡敏芝（Karen），眾人齊齊玩遊戲派笑彈。

【香港小姐】J2女神陳若思為DSE考生打氣　Amber學生照曝光愈大愈靚【多圖】

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飲食與運動習慣

J2女神之一的Amber穿上白色貼身短上衣配桃紅色長褲，露出纖腰和腹肌，十分搶鏡。

Amber跟TOPick分享飲食及運動習慣，她說：「我每日朝早起身同埋臨瞓覺之前都會做50下Sit Up，呢個方法唔辛苦，可以迫自己每日做，好快就會有腹肌出嚟。」

她續說：「我一日會食兩餐，多數都係第一餐會食得最多，食得最多係蒟蒻飯加牛奶或者咖啡，同埋因為我由細到大屋企人都係六點或者6點半就食飯，好少七點食飯，所以我通常八點就會食完飯沖完涼，唔會再食任何嘢，咁樣早啲消化，冇咁容易肥。如果夜晚好肚餓，我就會早啲瞓教，諗定聽日食咩。」

記者：梁樂欣

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