【勵志人生】15歲突然失明無阻活出非凡人生　港男中大畢業盼加入NGO推動共融

▲ 練旨諾（Curtis）活出自己的非凡人生。

你曾否懷疑過自己的價值？面對無力感時，又如何自處？15歲那年，練旨諾（Curtis）面對突如其來的失明，不但坦然接受視障為他帶來的人生轉變，更決意給大衆展示殘疾人士該如何活出適合自己的人生。今年7月至8月，即將於香港中文大學政治與行政學系畢業的Curtis來到領展的人力資源部門實習，在多元共融的環境下，探索如何在初接觸的行業中尋找自我價值。

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「我有時候會想，爲何殘疾人士要達到『正常人』的標準才可以肯定自我價值？說到底，什麽才算『正常』？」Curtis 留意到視障人士在現今社會的濾鏡下，常被聚焦在其如何排除萬難，努力過上與健全人士無異的生活，卻沒有鼓勵視障人士探索其他生活方式的可能性。「健全人士之間也存在許多不同。想方設法讓自己和一般人一樣，反而是在否定自身價值。」

Curtis認爲，尋找自我價值的第一步是接納自己。「基於身體上的限制，有些事確實是我無法做到的。既然這樣，那我就應該將時間和精力投放在自己能夠做好的事情上。例如，比起處理PowerPoint或者動畫相關的工作，我更有能力且更擅長應用文字和邏輯思維，所以我會循着這些方面發展我的能力。」

「Pepper，你想學做PowerPoint嗎？」領展同事打趣道。

這個夏天，Curtis參加領展暑期實習計劃，在正式投入社會前了解不同行業的概況，「試試水溫」。而同事們口中的Pepper，其實是Curtis的導盲犬。Pepper是第一代由領展愛匯聚計劃資助培育的導盲犬，這次回到「娘家」為Curtis引路，也為工作環境增添不少生氣。「起初得知我被領展的人力資源部門錄取時，還擔心在陌生的環境做不熟悉的工作會應付不過來。讓我意外的是，早在實習開始前，部門同事已透過視像會議向我了解我對實習的期望，甚至把我和Pepper上下班的最佳路線認真研究了一番，非常貼心地為我度身打造工作安排。」真正來到實習後，包容的環境和友善的同事讓Curtis迅速地適應新環境，更有同是視障人士的同事向他分享很多有關事業發展的建議。藉着這個機會，Curtis亦希望他和Pepper的羈絆能讓身邊人和大衆更準確地認識導盲犬和使用者之間的關係。

雖説毛茸茸的Pepper很可愛，但Curtis和Pepper的關係絕非主人和寵物般簡單，兩者其實是關係對等的「好夥伴」。「我們會分工合作，Pepper負責帶路，當然我也會耳聽八方，聽清楚紅綠燈。而我就負責照顧Pepper起居飲食，教牠守紀律。我和Pepper都要盡責任守護對方，因為這關乎我們在街上的安危。有一次，我在街上阻止Pepper低頭亂嗅，有些路人誤會我惡劣對待Pepper，於是對我冷言冷語，其實我只是擔心牠誤食毒物，防止牠養成壞習慣而已。」

「我對傷健共融、貧窮、環保等議題有濃厚的興趣，而在政治與行政學系的所學所聞，讓我了解如何制定政策，以建立一個多元共融的社會。我希望日後能投入非政府組織，推動社會發展。」Curtis深知，政策改革是一條漫漫長路，但願在遙遠的將來，人人都能接納自己，發揮自我價值貢獻社會。

萬事起頭難，但Curtis仍樂觀道：「試咗先啦！」

文章獲《823頻道》授權轉載，原文為《後天失明青年活出非凡人生》。

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責任編輯︰王明芳