【天瑜爸爸】獲私家醫院贊助25次電療　天瑜爸爸感恩遇上仁醫：萬分慶幸

▲ 希望天瑜爸爸早日康復。

8歲女童周天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人。天瑜爸爸一直為了女兒的事而奔波勞碌，今年7月他患上惡性肌肉腫瘤，及後又確診肺癌三期，他獲私家醫院贊助25次電療，並感恩自己遇上仁醫。

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早前天瑜爸爸提及有一位腫瘤科的私家醫生「W醫生」義務幫助他，為了爭取時間，他會先去仁安醫院接受電療。昨日(10日)天瑜爸爸到達仁安醫院接受電療，他上載了照片到社交網，慶幸自己遇上了仁醫，他表示已經接受了7次電療，暫時也沒有任何不適：

今天為止已經一共接受了7次電療，暫時也沒有任何不適，全個療程要電25次。再次感謝仁安醫院院長，還有仁安醫院的「仁心仁術慈善計劃」贊助了我這次的電療費用，這裡每位工作人員都十分專業，對病人更是非常親切有禮。特别特别感謝不願意公開姓名的W醫生，一直在為我的治療作最好的籌劃，常常到了深夜時份仍然在為我解釋各樣醫療報告，在這個時候能碰到這樣的仁醫真的是萬分慶幸。

網友得知後都為天瑜爸爸打氣：「祝早日康復，天瑜同爸爸一齊努力，期待好日子的來臨。好多人支持你地」、「天瑜爸爸，放鬆心情去讓醫生给你治療，祝早日康復。」、「天瑜爸爸，你要繼續加油，你一定可以跨過呢個考驗，我地會一直幫你打氣」

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責任編輯︰王明芳