【票房毒藥】黃子華楊偲泳驚喜演出　Nowhere Boys成員跟子華關係

▲ Nowhere Boy跟子華合作。

樂隊Nowhere Boys首次創作情歌《票房毒藥》，由黃偉文（Wyman）填詞，MV邀請《流水落花》導演賈勝楓執導，並由《毒舌大狀》男女主角黃子華和楊偲泳（Renci）演出，原來結他手Ken與子華還有一段師徒情緣！

MV在紅磡一間舊式戲院取景，由子華和Renci擔任MV主角，Nowhere Boys與fans客串扮演戲院觀眾和路人。

子華到場後與Ken敍舊，說：「我依家好鍾意一個狀態叫『冥冥中』，Wallace（郭啟華）搵我，唔知點解聽完好想做，所以就水到渠成。」

子華參演夢想成真

拍攝順利完成後，子華說：「好玩，唔辛苦，又唔熱。真係『冥冥中』，今日好多驚喜，見到我的老師，係佢搞到我隻手痛咗幾個月，原來佢係呢隊band嘅成員，而且我之前睇過佢哋做騷。仲有呢首歌由Wyman填詞，好耐冇見佢真人，好開心遇到佢份詞，見到大家拍MV咁投入，好激勵。」

主音Van說：「無諗過今次獲得子華神加持，仲有Renci（楊偲泳），佢哋來自大家都好熟悉的電影團隊，真係好勁，多謝佢哋參與演出。」

他坦言邀請子華演出原本只是一個天真夢想，向公司提出，結果非常驚喜。「初初想請子華神拍MV ，因為佢曾經有段時間被形容『票房毒藥』，不過唔緊要，去年佢憑《毒舌大狀》已經成為過億票房電影男主角啦！」

當子華答應演出後，才知道結他手Ken原來跟他有一段緣份。Ken說：「幾年前子華嚟睇我哋做騷，完騷後問我可唔可以教佢彈結他，所以我教咗佢一段時間。」

至於Renci，Van與她在朋友聚會中認識，笑說：「嗰晚我哋成班朋友一齊食大閘蟹，仲各自帶咗啲食物去，佢對我同太太一齊整嘅香蕉蛋糕好捧場，食咗唔少。」

送禮答謝子華Renci

Nowhere Boys特別準備了兩份禮物答謝子華和Renci，Van說：「其中一份係暖水壺，上面由我太太Wendy用英文書法寫上Renci名字，希望佢平時拍戲可以沖多啲暖飲，身體健康。」

另一份是由結他手Ken親手製作的結他Cable（導線），原來他手工出色，連外國專業錄音技師都稱讚靚聲。Nowhere Boys極力推薦樂迷用耳筒欣賞新歌，因為今次歌曲送到哥倫比亞混音，連續幾日通宵製作，而且採用analog（類比），用錄音帶錄製，高質素享受。

「今次好開心邀請到Wyman填詞，佢問想寫咩？我話Nowhere Boys出道以嚟未有一首正式情歌，通常都好rock。佢就提議寫一首內心一些，意思係唔需要全部人都好愛我，只得一個人欣賞就足夠。其實我哋從來都唔妄想全世界都鍾意我哋音樂，只要一直有支持的聽眾已足夠。」

拍攝MV當日適逢鼓手Nate生日，參與MV客串的Fans為他送上生日蛋糕，還綜合Nowhere Boys成員的口味特別製作全蛋奶素蛋糕，非常細心，他們大合唱生日歌，Nate非常開心，說：「我嘅生日願望係繼續同呢班兄弟夾Band、多啲演出機會、希望自己有靈感寫多首廣東話Rap。」

最新影片推介：張寶兒專訪