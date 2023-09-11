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【貝遊歐洲】蔡思貝當選港姐入行以來是非不斷　被心靈師揭太壓抑感觸流淚【多圖】

娛樂 15:50 2023/09/11

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蔡思貝做完「能量測試」後爆喊！

蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》近日正播映中，今晚（9月11日）播出的第7集，講述蔡思貝展開意大利米蘭之旅，除激罕著泳衣浸SPA之外，思貝更進行「心靈能量測試」，向來予人硬朗之感的蔡思貝一度感觸流淚！

【貝遊歐洲】重溫蔡思貝入行10年火辣泳裝　《踩過界》水著戲上圍勁震撼成經典【多圖】

泳衣上陣歎Spa 

在製作組安排下，蔡思貝一口氣體驗了30多個不同主題的游泳池，包括戲院Spa、鹽房、冥想區及被公元500年城牆圍繞住的露天Spa。

眾多體驗中，思貝最難忘的是戲院Spa，因為可以感受恍如置身行雷閃電中的Spa，思貝更玩至全程開心大叫，穿上一件頭泳衣的她展示修長美腿及美好身段。

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被道破「逼得太久」 

另外思貝對於由真電車改造而成的桑拿房亦歎為觀止，並對是次體驗讚不絕口：「由內到外都可以放鬆同開心咯。」

在接受「能量測試」期間，思貝聽著店主分析她的能量及自身問題時，眼淚竟不期然一再落下，事後思貝大嘆神奇，並謂想不到在這裡找到了解及明白自己的人。

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蔡思貝說事後說：「佢講啲嘢都好中，我就自然流起眼淚。佢話我身體好多能量都被block住咗，因為我唔係做緊我自己，佢話我要學識去放開控制得自己太緊要嗰一面，唔好將自己逼得太緊。」

思貝感嘆身為藝人很難百分百活出真我：「我哋做呢行要思前想後，唔可以100％做自己。我希望可以攞多個平衡，做到一個好嘅蔡思貝之餘，仲做到一個好嘅演員/藝人。」

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捲假學歷風波

2013年參選港姐入行的蔡思貝可說是非不斷，2015年11月中，有媒體報導「國力書院」涉嫌偽造文件一事，而蔡思貝被揭選完港姐之後，於2013年10月透過國力書院報讀菲律賓比立勤國立大學的工商管理學士課程，於同年11月完成修讀19科，並於12月獲頒畢業證書，成功取得學士學位。

某媒體更取得蔡思貝的入學文件，當中顯示她於2010年3月入學，再於2013年11月完成課程，不過那段時間她身在德國留學，無法「分身」在港讀書。

另外蔡思貝曾被揭發疑似危險駕駛，她被拍到駕車期間，舉起手機拍攝。

此外當選港姐不久，蔡思貝即獲力捧，2015年，她擔正做劇集《衝線》女一，可惜被批零演技，高八度的聲音亦令觀眾難受。此外她憑電影《陀地驅魔人》角遂金像獎最佳新演員，同樣引來質疑。

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【力追女神】蔡思貝獲「兵仔」徐肇平陪出Trip　Sisley享受背後男人貼身照顧

新一代「發電機」緋聞不斷

除了是非多，被封TVB「人肉發電廠」的蔡思貝，曾有多達15段緋聞，當中包括羅子溢、鄭俊弘、沈震軒、溫家偉、周志文，可說桃花不絕。

當中最轟動的是2017年拍攝《踩過界》時被指搭上王浩信，傳聞劇組相約一起打邊爐時，王浩信跟蔡思貝卻走入VIP房並鎖門，消失長達十多分鐘。之後有媒體拍得王浩信到蔡思貝家密會。

縱然入行10年是非緋聞纏身，不過於2020年，蔡思貝於《萬千星輝頒獎典禮2020》中憑《踩過界II》裡「癲姐」一角奪得「最佳女主角」獎，她以29歲之齡成為首位「90後」視后。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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