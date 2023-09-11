【港區國安法】港大評議會通過「悼念」刺警案疑兇　4港大生認煽惑罪准保釋候求情

▲ 案件原定今日於區域法院開審。（資料圖片）

香港大學學生會評議會早前通過「悼念」7.1刺警案疑兇動議，4名港大學生會前幹事及評議會成員被控宣揚恐怖主義罪，案件原定今（11日）於區域法院開審，4人在開審前承認1項交替控罪，即煽惑他人有意圖而傷人罪。

法官押後至本周四（14日）聽取求情，4名被告准以原有條件保釋候訊。

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4名被告依次為張敬生（21歲）、郭永皓（22歲）、杜林丞亨（22歲）及容頌禧（21歲），案發均為香港大學學生。他們承認1項交替控罪，即煽惑他人有意圖而傷人罪，控罪指4人於2021年7月7日，在香港非法煽惑他人，意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害警務人員；他們原被控1項宣揚恐怖主義罪宣揚恐怖主義罪，控罪指他們於2021年7月7日在香港宣揚恐怖主義，控罪獲撤銷。

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記者：梁錦麟