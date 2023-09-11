【結婚對象】日本辦另類Speed Dating　父母心急抱孫代工作狂子女參加

▲ 日本辦另類Speed Dating，心急抱孫父母代工作狂子女參加。（《社內相親》劇照）

這天，於日本大阪某個舉行「快速約會」的會堂裏，人聲鼎沸，擠滿了六十名參加者。仔細端詳，不禁摸不着頭腦，為甚麼所有參加者都是長者呢？有些看上去更有逾八十歲的高齡，長者們都那麼思想開通，公然來尋覓另一半嗎？

非也！全部參加者都是為子女而來的，有些甚至已曾參加過數次，均鍥而不捨地高調推銷自己的適婚子女，期望為他們盡速覓得結婚對象。

我不禁嘖嘖稱奇，這是甚麼年代？婚姻大事竟要勞煩父母作主，甚麼自由戀愛已不再流行了嗎？

最新影片︰

這是迫不得已呀，子女們普遍都太忙了，日本人平均每星期工作七十小時，何來騰出時間去結織異性呢？歲月一晃而逝，愈來愈多人錯過適婚年齡了，渴求抱孫的父母焦急了，於是主動代子女參加「快速約會」，他們的子女年齡則由二十八至五十一歲不等。

渴求抱孫的父母也許是想多了，成功結婚都難，更莫說生兒育女了。於二○二一年間，日本登記結婚的男女大概有五十萬，是二次大戰以來最少的，也只是七十年代的一半。

「我個仔好乖㗎，無不良嗜好，係工程師嚟。」「我個女係老師，佢個人好善良㗎，最鍾意小動物。」家長們若談得攏，會進一步安排子女見面。這類家長安排的姻緣成功率有多少，就不得而知了，暫時就僅聽過有一對成功結婚的個案。

年輕新一代對結婚這念頭興趣不大，已是世界性的趨勢。男的若經濟條件不理想，絕對不想要養一頭家的重擔吧，下班一頭栽進電腦遊戲較化算。女的自由自在旅遊歎世界多寫意，留待傻瓜去結婚生B做家務吧！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「父母之命」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm