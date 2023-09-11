  • 27°C
香港時間 : 2023911日 (週一) 15:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

李克勤澳門開騷重遊兒時舊地　酒店發現碧咸送贈禮物

娛樂 14:30 2023/09/11

分享：

分享：

熱門 黑色暴雨 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

發現碧咸送贈禮物

李克勤宣布將於9月29日至10月2日將在澳門倫敦人綜藝館舉行《我們的交響樂》演唱會！克勤今次繼續流行曲加古典結合，跟澳門交響樂團合作，把音樂盛宴的天花板帶進澳門。

這次團隊預備近百人制作團隊，精挑細選紅館騷精華，重新編排歌單，於倫敦人的超高級典雅場地，讓觀眾如致身歌劇院一般的視聽享受。

今次去倫敦人演出，克勤話海報做到好似去了倫敦，不少朋友、fans 一眼望落去以為他去英國倫敦開騷：「有朋友重打來訂飛，叫我幫佢買。有歌迷就DM問去咁遠，拿唔到假飛英國，好搞笑。係呀，倫敦.....人開騷！大家都過來一齊玩啦。」

倫敦人綜藝館音響設施一流，可以媲美歌劇院，李克勤表示：「能夠每晚在頂級場地與樂迷分享自己的音樂，都好興奮，期待同澳門交響樂團合作，rundown會特別為倫敦人綜藝館全新度身打造，全同香港編排有唔同，等大家有新鮮感。」

克勤父母是澳門人，所以從小到大暑假都跟父母回澳門探望祖父母，由於之前紅館演會他跟樂手拍攝的影片，現場十分受歡迎，所以今次特別抽時間回澳門再拍攝影片。

期間先到即將入住倫敦人的房間參觀，驚訝發現酒店為他細心準備了碧咸留下來給他的禮物—— 七號親筆簽名球衣，又收到一封碧咸的歡迎信，讓他十分驚訝，「話晒自己係曼聯迷，冇諗過會有咁驚喜禮物俾我，都幾開心呀。」

當日他還去了小時侯外公外婆住的地方岡頂，又去手信店買手信，並且食了雙皮奶，一度引起哄動，企滿圍觀的人。「依家手機年代，都要習慣啦，咪笑住對住手機揮下手囉。可能澳門人同遊客少見我，興奮少少......」

食雙皮奶是一個兒時回憶：「我次次返來都食，因為阿公做租麻雀給鄰居打牌生意，每次麻雀收回就要抹乾淨再用，我抹好他就會帶我食雙皮奶獎勵我。所以好細個就已經學識打牌，重係高手，次次都贏，因為我好認真，我記得晒所有牌，你出過咩都打過咩都逃不過我大腦。但我做唔到賭神，因為我只係有耐性打四圈，多過四圈我就覺得好悶，我都係鐘意圓形野多過四方長方，去踢波開心啲。」

最新影片:張寶兒專訪

TOPick柴犬追星

撰文 : TOPick柴犬出動

李克勤 歌手 演唱會

最高瀏覽

【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
10:58 2023/09/10
【颱風季】蘇拉及黑雨後本周五又打風？　美GFS預測颱風周末從西面逼港
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
17:27 2023/09/08
【無家可歸】老夫婦辛苦供樓20年突被趕走　買樓時一個錯誤決定致無家可歸
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我
16:59 2023/09/09
【黑色暴雨】譚詠麟被困水中感激消防員解困　譚校長直豎拇指：在最危急時幫助我